Взрывы на Солнце. Уже произошла самая мощная вспышка, но это не конец: ждем геомагнитную бурю

На Солнце произошла самая мощная из возможных солнечная вспышка и подобное событие ученые снова ожидают уже в ближайшие дни.

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В скрытом от нас солнечном пятне несколько дней назад появилась самая мощная из возможных вспышек на Солнце, которая относится к классу Х. Но это солнечное пятно перемещается по поверхности Солнца и в ближайшие дни ученые прогнозируют появление такой же вспышки с огромным выбросом плазмы. Но в этот раз данное пятно будет обращено прямо к Земле, пишет Live Science.

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Как уже писал Фокус, несколько дней назад на Солнце в солнечном пятне под названием AR3163 произошло мощнейшее извержение или корональный выброс массы, в результате которого в космос улетел огромный поток плазмы.

Если сначала были прогнозы, что этот поток врежется в Землю, то позже, как уже писал Фокус, стало известно, что он минует нашу планету. Это связано с тем, что солнечное пятно, в котором произошла вспышка и извержение плазмы было обращено не в нашу сторону.

[ + – ] В скрытом от нас солнечном пятне несколько дней назад появилась самая мощная из возможных вспышек на Солнце, которая относится к классу Х. Но это солнечное пятно перемещается по поверхности Солнца и в ближайшие дни ученые прогнозируют появление такой же вспышки с огромным выбросом плазмы. Но в этот раз данное пятно будет обращено прямо к Земле Фото: NASA

Но, солнечное пятно, которое имеет просто гигантские размеры перемещается по поверхности Солнца и, согласно прогнозам, уже 6 или 7 января может быть обращено в сторону Земли. Согласно новым данным, на Солнце произошла самая мощная солнечная вспышка, которая относится к классу Х. И как уже писал Фокус, появились изображения этого взрыва на Солнце.

В то же время ученые выяснили, что за последние дни в этом скрытом пятне также появились вспышки класса С и М. Все вспышки относятся к пяти классам, каждый из которых отличает мощность взрывов на Солнце. То есть каждая вспышка класса A, B, C, M и X в 10 раз мощнее чем ее предшественница.

Вспышки класса Х опасны для Земли тем, что они могут стать причиной появления на планете очень сильных геомагнитных бурь, когда потоки солнечных частиц достигнут планеты. Считается, что одна вспышка класса Х эквивалентна взрыву одного миллиарда водородных бомб. Если поток плазмы, который вырвется из Солнца, в результате такой вспышки, столкнется с Землей, то это вызовет большие проблемы в работе радиосвязи и энергосистем, вплоть до их полного выхода из строя. Даже пассажиры летящих самолетов могут получить значительные дозы облучения.

[ + – ] Вспышки класса Х опасны для Земли тем, что они могут стать причиной появления на планете очень сильных геомагнитных бурь, когда потоки солнечных частиц достигнут планеты Фото: Forbes

Согласно прогнозам ученых, в солнечном пятне в ближайшие дни произойдет очередное мощное извержение, то есть вспышка Х-класса. Вероятность ее появления очень высока, а учитывая, что солнечное пятно будет повернуто к Земле, то сильная геомагнитная буря может быть неминуемой. При этом, ученые считают, что может появиться не одна, а даже несколько самых мощных вспышек на Солнце.

При это стало известно, что солнечное пятно AR3163 увеличивается в размерах, что подтверждает прогнозы. Но прогнозировать появление солнечных вспышек очень сложно и не всегда прогнозы ученых сбываются.

Точно можно сказать, что появление вспышек Х-класса в ближайшем будущем станет обычным событием на Солнце, ведь уже через полтора года наша звезда войдет в пик своей активности. А до этого времени на Солнце очень часто будут происходить извержения с выбросами плазмы в космос. И многие из них будут достигать Земли.

Напоминаем, что наша планета подлетела к Солнцу на самое близкое из возможных расстояний. С чем это связано, и как это влияет на Землю, Фокус уже подробно писал.