Земля находится ближе всего к Солнцу и к планете летит огромный поток плазмы: чем это грозит

По-настоящему неприятный "подарок" приготовило Солнце для нашей планеты, чтобы "отметить" уникальное событие.

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Согласно прогнозу ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований США, уже 5 января в магнитное поле Земли врежется огромный поток солнечной плазмы, что приведет к появлению не очень сильной геомагнитной бури, пишет Live Science.

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Как уже писал Фокус, 4 января, наша планета приблизилась к Солнцу на самое близкое расстояние в этом году. Земля в этот день находится на расстоянии в чуть больше, чем 147 млн км от Солнца, а потому наша звезда кажется слишком огромной в небе.

[ + – ] Наша планета приблизилась к Солнцу на самое близкое расстояние в этом году. Земля в этот день находится на расстоянии в чуть больше, чем 147 млн км от Солнца, а потому наша звезда кажется слишком огромной в небе Фото: Forbes

Во время своего самого близкого подлета к Солнцу Земля находится в точке перигелия, которая отличается от точки афелия, то есть той, где Земля находится дальше всего от звезды, примерно на 4,8 млн км.

И именно 4 января Солнце видимо решило отметить это уникальное событие мощным корональным выбросом массы. Это поток плазмы, который вырвался из солнечного пятна во время очередной вспышки на Солнце. Ученые ожидают, что этот поток солнечных частиц достигнет магнитного поля Земли уже 5 или 6 января.

[ + – ] И именно 4 января Солнце видимо решило отметить это уникальное событие мощным корональным выбросом массы. Это поток плазмы, который вырвался из солнечного пятна во время очередной вспышки на Солнце. Ученые ожидают, что этот поток солнечных частиц достигнет магнитного поля Земли уже 5 или 6 января Фото: NASA

Столкновение с магнитным полем Земли, которое как раз и защищает нашу планету от слишком опасных ударных выбросов из Солнца, приведет к появлению не очень сильно геомагнитной бури в вышеуказанные дни.

Такая буря может стать причиной кратковременного отключения связи на планете, а также может привести к выходу из строя энергосистем. Еще одним следствием того, что солнечная плазма врежется в магнитосферу Земли станет появление ярких полярных сияний намного южнее их обычного появления.

По словам ученых, сближение Земли и Солнца и появление вспышки на звезде с выбросом плазмы является абсолютной случайностью и не является закономерным событием.

Корональные выбросы массы, которые приводят к появлению геомагнитных бурь на Земле, появляются в особых регионах на Солнце, которые называются солнечными пятнами. Когда линии магнитного поля на поверхности Солнца становятся слишком запутанными и внезапно разрываются, происходит вспышка, но она не всегда сопровождается, как в этом случае, выбросами плазмы. Если солнечное пятно направлено, как и сейчас в сторону нашей планеты, то поток плазмы, который летит сквозь космос с огромной скоростью, врезается в наше магнитное поле.

[ + – ] Корональные выбросы массы, которые приводят к появлению геомагнитных бурь на Земле, появляются в особых регионах на Солнце, которые называются солнечными пятнами Фото: Forbes

В последние месяцы на Солнце происходит очень много вспышек с корональными выбросами массы и это происходит не просто так. Дело в том, что у Солнца существует 11-летний цикл его активности с периодами затишья и максимального подъема. Последний называется солнечным максимумом, и наша звезда постепенно к нему приближается. Согласно прогнозам ученых, пик солнечной активности настанет в июле 2025 года, а до этого на нашей звезде будут все чаще происходить извержения, которые будут вызывать геомагнитные бури разной мощности.

Что касается перигелия, то есть точки максимально близкого расположения Земли к Солнцу, то дата этого события постоянно смещается. Если в этом году планета находится ближе всего к Солнцу 4 января, то, например, в 1246 году день зимнего солнцестояния и день перигелия совпали и пришлись на 21 декабря. А в 6430 году, день перигелия совпадет с днем весеннего равноденствия 20 марта, согласно прогнозам ученых.

Фокус уже писал о самых значительных проявлениях солнечной активности в 2022 году, которые в том числе можно было ощутить и даже увидеть жителям Земли.