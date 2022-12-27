Топ-7 ярких событий на Солнце, которые наиболее впечатлили ученых в 2022 году (фото)

Солнечная активность в этом году росла и это привело к появлению разного рода событий, которые наиболее запомнились.

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Мощные вспышки на Солнце и корональные выбросы массы, то есть выбросы огромных потоков плазмы, появление солнечных пятен и корональных дыр — все это наблюдали ученые в 2022 году. Извержения происходят все чаще, ведь наша звезда приближается к пику своей активности в рамках 11-летнего солнечного цикла, который наступит в 2025 году. Издание Live Science собрало самые запоминающиеся события, которые произошли на Солнце в этом году.

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Неожиданная потенциально разрушительная геомагнитная буря

Ученые были заинтригованы, когда в этом году они стали свидетелями мощной геомагнитной бури, которая возникала без предупреждения. Подобные бури появляются, когда потоки плазмы, вырвавшиеся из Солнца, сталкиваются с магнитным полем Земли. В основном такие выбросы сопровождаются мощными солнечными вспышками, которые происходят в солнечных пятнах. Но в этом случае ученые не смогли найти никаких доказательств того, что был корональный выброс массы.

[ + – ] Ученые были заинтригованы, когда в этом году они стали свидетелями мощной геомагнитной бури, которая возникала без предупреждения. Подобные бури появляются, когда потоки плазмы, вырвавшиеся из Солнца, сталкиваются с магнитным полем Земли Фото: Forbes

Ученые считают, что эта геомагнитная буря возникла в результате появления выброса солнечных частиц в переходной зоне между быстро и медленно движущимися зонами солнечного ветра, которые могут вызывать накопление плазмы, что приводит к извержениям подобным корональным выбросам массы. Единственное отличие состоит в том, что на поверхности Солнца в таком случае не образуются солнечные пятна.

Появление на Земле необычных розовых полярных сияний

[ + – ] Полярные сияния на Земле возникают в результате взаимодействия потоков солнечных частиц с частицами в верхних слоях атмосферы Земли. Но в небе над Норвегией в этом году уже два раза появлялись необычные розовые полярные сияния Фото: Live Science

Полярные сияния на Земле возникают в результате взаимодействия потоков солнечных частиц с частицами в верхних слоях атмосферы Земли. Но в небе над Норвегией в этом году уже два раза появлялись необычные розовые полярные сияния. Ученые считают, что очень сильный поток солнечных частиц мог пробить брешь в магнитном поле Земли, в результате чего они и появились. Просто солнечные частицы погрузились глубже в атмосферу, чем обычно и вступили во взаимодействие с атомами азота, что придало сияниям необычный розовый цвет. Подробно об этом событии Фокус уже писал.

Огромный поток плазмы, выброшенный Солнцем

[ + – ] Профессиональный астрофотограф Эндрю Маккарти смог сделать потрясающее изображение огромного потока плазмы, который вырвался из Солнца в результате очередной солнечной вспышки Фото: Live Science

Профессиональный астрофотограф Эндрю Маккарти смог сделать потрясающее изображение огромного потока плазмы, который вырвался из Солнца в результате очередной солнечной вспышки. Ученые выяснили, что длина этого потока составила 1,6 млн км и изначально плазма содержалась в большой петле, соединенной с поверхностью Солнца, известной как протуберанец, а затем оборвалась и устремилась в космос со скоростью 161 000 км/ч.

На самом деле это изображение составлено сотен тысяч изображений, снятых за шестичасовой период. Фокус уже подробно писал об этом извержении на Солнце.

Один из крупнейших корональных выбросов массы на Солнце

В этом году космический аппарат Solar Orbiter, который изучает Солнце, стал свидетелем одного из самых крупных выбросов плазмы на нашей звезде. Буквально за неделею на Солнце произошло сразу два мощных извержения, одно сильнее другого и оба были направлены в сторону Венеры.

Ученые пришли к выводу, что Венера испытала один из самых сильных "солнечных ударов". Даже у аппарата Solar Orbiter, который находился на пути потока плазмы возникли проблемы с его приборами.

Одна за другой геомагнитные бури

В этом году ученые стали свидетелями появления очень сильных геомагнитных бурь, которые появлялись одна за другой в течение нескольких дней. Такие события наблюдались на Земле в результате появления сильных солнечных вспышек. Ученые считают, что в ближайшие годы таких повторных ударов по Земле Солнце будет наносить намного чаще.

Гигантское солнечное пятно размером с Землю

Ученые стали свидетелями необычного события на Солнце, когда небольшое солнечное пятно за пару дней выросло в 10 раз и стало по размерам похожим на Землю. Тогда ученые предположили, что в этом пятне появится очень мощная солнечная вспышка, но хотя пятно и было направлено к Земле, все же "солнечного удара" удалось избежать. Об этом гигантском солнечном пятне уже подробно писал Фокус.

[ + – ] Ученые стали свидетелями необычного события на Солнце, когда небольшое солнечное пятно за пару дней выросло в 10 раз и стало по размерам похожим на Землю Фото: NASA

Черная дыра на Солнце

Совсем недавно на Солнце ученые обнаружили появление огромной черной дыры в солнечной короне, или внешней атмосфере, которая выглядела как темный шрам на "лице" Солнца. Это черное пятно является корональной дырой. Такие дыры являются областями в верхних слоях атмосферы Солнца, где плазма не такая горячая и плотная, чем в окружающих ее областях, поэтому они кажутся темными.

[ + – ] Совсем недавно на Солнце ученые обнаружили появление огромной черной дыры в солнечной короне, или внешней атмосфере, которая выглядела как темный шрам на "лице" Солнца Фото: NASA

Эксперты тогда предупредили, как уже писал Фокус, что из этой дыры может вырваться поток плазмы со скоростью в 2,9 млн км/ч, но, в конце концов, Земля не оказалась линии удара.

Фокус уже писал о том, что ученые удалось впервые заглянуть внутрь средней короны Солнца и оказалось, что она похожа на паутину.