Топ 7 яскравих подій на Сонці, які найбільше вразили вчених у 2022 році (фото)

Сонячна активність цього року зростала і це призвело до появи різноманітних подій, які найбільше запам'яталися.

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Потужні спалахи на Сонці та корональні викиди маси, тобто викиди величезних потоків плазми, поява сонячних плям та корональних дір — усе це спостерігали вчені у 2022 році. Виверження відбуваються все частіше, адже наша зірка наближається до піка своєї активності в межах 11-річного сонячного циклу, який настане 2025 року. Видання Live Science зібрало найпомітніші події, які відбулися на Сонці цього року.

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Несподівана потенційно руйнівна геомагнітна буря

Вчені були заінтриговані, коли цього року вони стали свідками потужної геомагнітної бурі, яка виникала без попередження. Такі бурі виникають, коли потоки плазми, що вирвалися з Сонця, стикаються з магнітним полем Землі. Здебільшого такі викиди супроводжуються потужними сонячними спалахами, що відбуваються у сонячних плямах. Але в цьому випадку вчені не змогли знайти жодних доказів того, що був корональний викид маси.

[ + – ] Вчені були заінтриговані, коли цього року вони стали свідками потужної геомагнітної бурі, яка виникала без попередження. Подібні бурі з'являються, коли потоки плазми, що вирвалися із Сонця, стикаються з магнітним полем Землі Фото: Forbes

Вчені вважають, що ця геомагнітна буря виникла внаслідок появи викиду сонячних частинок у перехідній зоні між зонами сонячного вітру, що швидко і повільно рухаються, які можуть викликати накопичення плазми, що призводить до вивержень таких корональних викидів маси. Єдина відмінність у тому, що в поверхні Сонця у разі не утворюються сонячні плями.

Поява на Землі незвичайних рожевих полярних сяйв

[ + – ] Полярні сяйва Землі виникають внаслідок взаємодії потоків сонячних частинок з частинками у верхніх шарах атмосфери Землі. Але у небі над Норвегією цього року вже двічі з'являлися незвичайні рожеві полярні сяйва Фото: dino

Полярні сяйва Землі виникають внаслідок взаємодії потоків сонячних частинок з частками у верхніх шарах атмосфери Землі. Але у небі над Норвегією цього року вже двічі з'являлися незвичайні рожеві полярні сяйва. Вчені вважають, що дуже сильний потік сонячних частинок міг пробити пролом у магнітному полі Землі, внаслідок чого вони з'явилися. Просто сонячні частинки поринули глибше в атмосферу, ніж зазвичай і вступили у взаємодію з атомами азоту, що додало сяйв незвичайного рожевого кольору. Детально про цю подію Фокус уже писав.

Величезний потік плазми, викинутий Сонцем

[ + – ] Професійний астрофотограф Ендрю Маккарті зміг зробити приголомшливе зображення величезного потоку плазми, який вирвався із Сонця внаслідок чергового сонячного спалаху Фото: dino

Професійний астрофотограф Ендрю Маккарті зміг зробити приголомшливе зображення величезного потоку плазми, який вирвався із Сонця внаслідок чергового сонячного спалаху. Вчені з'ясували, що довжина цього потоку склала 1 600 000 км і спочатку плазма містилася у великій петлі, сполученій з поверхнею Сонця, відомої як протуберанець, а потім обірвалася і кинулася в космос зі швидкістю 161 000 км/год.

Насправді це зображення складено із сотень тисяч зображень, знятих за шестигодинний період. Фокус вже детально писав про це виверження на Сонці.

Один із найбільших корональних викидів маси на Сонці

Цього року космічний апарат Solar Orbiter, який вивчає Сонце, став свідком одного з найбільших викидів плазми на нашій зірці. Буквально за тижнем на Сонці сталося одразу два потужні виверження, одне сильніше за інше й обидва були спрямовані у бік Венери.

Вчені дійшли висновку, що Венера зазнала одного з найсильніших "сонячних ударів". Навіть у апарату Solar Orbiter, який знаходився на шляху потоку плазми, виникли проблеми з його приладами.

Одна за одною геомагнітні бурі

Цього року вчені стали свідками появи дуже сильних геомагнітних бур, які з'являлися одна за одною протягом кількох днів. Такі події спостерігалися на Землі внаслідок появи сильних сонячних спалахів. Вчені вважають, що найближчими роками таких повторних ударів по Землі Сонце завдаватиме набагато частіше.

Гігантська сонячна пляма розміром із Землю

Вчені стали свідками незвичайної події на Сонці, коли невелика сонячна пляма за пару днів зросла в 10 разів і стала за розмірами схожою на Землю. Тоді вчені припустили, що в цій плямі з'явиться дуже потужний сонячний спалах, але хоча пляма і була спрямована до Землі, все ж таки "сонячного удару" вдалося уникнути. Про цю гігантську сонячну пляму вже докладно писав Фокус.

[ + – ] Вчені стали свідками незвичайної події на Сонці, коли невелика сонячна пляма за пару днів зросла в 10 разів і стала за розмірами схожою на Землю Фото: NASA

Чорна діра на Сонці

Нещодавно на Сонці вчені виявили появу величезної чорної діри в сонячній короні, або зовнішньої атмосфери, яка виглядала як темний шрам на "обличчі" Сонця. Ця чорна пляма є корональною діркою. Такі діри є областями у верхніх шарах атмосфери Сонця, де плазма не така гаряча і щільна, ніж у навколишніх областях, тому вони здаються темними.

[ + – ] Зовсім недавно на Сонці вчені виявили появу величезної чорної діри в сонячній короні, або зовнішній атмосфері, яка виглядала як темний шрам на "обличчі" Сонця Фото: NASA

Експерти тоді попередили, як уже писав Фокус, що з цієї дірки може вирватися потік плазми зі швидкістю 2,9 млн км/год, але, зрештою, Земля не опинилася на лінії удару.

Фокус вже писав про те, що вчені вдалося вперше зазирнути всередину середньої корони Сонця і виявилося, що вона схожа на павутину.