На Сонці з'явилася чорна діра: до Землі вирушить потік плазми зі швидкістю 2,9 млн км/год

Уже найближчими днями на Землю впаде величезний потік сонячних частинок у вигляді сонячного вітру, що призведе до появи геомагнітної бурі.

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На Сонці з'явилася величезна чорна діра, яка розташувалася в самому центрі нашої зірки. Вчені вважають, що вже 1 або 2 грудня з цієї дірки вирветься потік сонячного вітру, який викличе геомагнітну бурю на планеті, пише Live Science.

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Чорна пляма на Сонці, яка з'явилася нещодавно, —це корональна діра. Такі діри є областями у верхніх шарах атмосфери Сонця, де плазма не така гаряча та щільна, ніж у навколишніх областях, тому вони здаються чорними.

Через зміни в положенні ліній-магнітного поля навколо цих корональних дір Сонце викидає в космос величезні потоки плазми, які у вигляді сонячного вітру іноді прямують до Землі. Цей потік сонячних частинок повинен вирватися з цієї діри вже 1 або 2 грудня та зі швидкістю 2,9 млн км/годину полетить до Землі. В результаті приблизно через добу він досягне планети.

В основному такий потік сонячних частинок поглинає наше магнітне поле, але внаслідок зіткнення з ним Землі виникають геомагнітні бурі. Деякий частки прориваються через магнітосферу Землі поблизу полюсів, де вона тонша, і проникають у верхні шари атмосфери. Там вони вступають у взаємодію з молекулами кисню й азоту, завдяки чому вивільняється енергія у вигляді світла й з'являються гарні полярні сяйва.

[ + – ] Чорна пляма на Сонці, яка з'явилася нещодавно, —це корональна діра. Такі діри є областями у верхніх шарах атмосфери Сонця, де плазма не така гаряча та щільна, ніж у навколишніх областях, тому вони здаються чорними. Фото: NASA

За словами вчених, геомагнітна буря, яка може виникнути в перші дні грудня, буде не дуже сильною. Тим не менш, вона може викликати незначні коливання в електромережах і порушити деякі функції супутників, у тому числі систем GPS.

Сильніші геомагнітні бурі можуть мати набагато серйозніші наслідки. Вони можуть не тільки деформувати магнітне поле Землі так сильно, що навіть супутники можуть почати падати на планету, зможе порушити роботу всіх енергосистем і навіть вивести інтернет з ладу.

Такі геомагнітні бурі на Землі також викликають спалахи на Сонці та корональні викиди маси, які також є величезними потоками плазми, що відносяться в космос. За даними NASA, деякі викиди із Сонця можуть досягти Землі за 15 годин, але особливо сильні виверження на нашій зірці призводять до появи потоків частинок, які рухаються зі швидкістю світла й досягають Землі за 8 хвилин.

[ + – ] Такі геомагнітні бурі на Землі також викликають спалахи на Сонці та корональні викиди маси, які також є величезними потоками плазми, що відносяться в космос Фото: NASA

Учені досі намагаються зрозуміти точну природу вивержень на Сонці й те, що відбувається на нашій зірці під час підвищення її активності. До речі, таке збільшення активності Сонця вже поступово починається, адже зірка входить у стадію своєї максимальної активності протягом 11-річного сонячного циклу.

Як уже писав Фокус, у Китаї побудували найбільший у світі сонячний телескоп, який складається з 313 тарілок, і він призначений для вивчення сонячної активності й передбачення появи геомагнітних бур.

Також Фокус писав про незвичайне явище, яке вдалося побачити космічному апарату на Сонці. Це явище знаменувало появу нового виверження на нашій зірці.