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Технології та наука

У Китаї збудували найбільший у світі сонячний телескоп: він складається з 313 тарілок (фото)

сонячний телескоп, DSRT, Китай
Фото: space.com | У Китаї збудували найбільший у світі сонячний телескоп

Кільце з тарілок діаметром 3,14 км вивчатиме сонячні спалахи й іншу активність на Сонці.

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У Китаї в провінції Сичуань на південному заході Китаю завершилося будівництво найбільшого сонячного радіотелескопа у світі. Він призначений для вивчення Сонця, його поведінки й того, як ця активність впливає на нашу планету, пише Space.

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Даоченський сонячний радіотелескоп (DSRT) складається з 313 антен-тарілок діаметром 6 метрів, і всі вони розташовані по колу діаметром 3,14 км. Будівництво цього сонячного радіотелескопа коштувало Китаю 14 мільйонів доларів США, і він розпочне свою роботу в червні 2023 року.

Головне завдання телескопа — вивчати виверження на Сонці й те, як вони впливають на Землю та на навколоземний простір. DSRT вестиме спостереження за спалахами на Сонці та корональними викидами маси (величезними потоками плазми), які призводять до появи геомагнітних бур і можуть вивести з ладу супутники на орбіті, а також негативно вплинути на роботу зв'язку й енергосистем на Землі.

сонячний телескоп, DSRT, Китай Fullscreen
Даоченський сонячний радіотелескоп (DSRT) складається з 313 антен-тарілок діаметром 6 метрів, і всі вони розташовані по колу діаметром 3,14 км. Будівництво цього сонячного радіотелескопа коштувало Китаю 14 мільйонів доларів США, і він розпочне свою роботу в червні 2023 року.
Фото: vaccine-1

Спалахи на Сонці та викиди плазми, які їх супроводжують, відбуваються через перебудову ліній магнітного поля в плямах на Сонці. Такі виверження можуть вплинути на роботу МКС, а також китайської орбітальної станції "Тяньгун". Такі високоенергійні події є небезпечними й для астронавтів. Із іншого боку, сонячні спалахи та корональні викиди маси є причиною появи полярних сяйв.

За словами китайських вчених, за допомогою цього сонячного радіотелескопа можна буде передбачити появу сильних геомагнітних бурхів на Землі, а також спрогнозувати космічну погоду в навколоземному просторі.

DSRT є одним із серії нових проєктів, призначених для спостережень за Сонцем, що реалізуються по всьому світу.

сонячний телескоп, DSRT, Китай Fullscreen
За словами китайських вчених, за допомогою цього сонячного радіотелескопа можна буде передбачити появу сильних геомагнітних бур на Землі, а також спрогнозувати космічну погоду в навколоземному просторі
Фото: space.com

"Ми вступаємо в золоте століття сонячної астрономії, оскільки в нас є нові великі сонячні телескопи, які дозволять дізнатися ще більше про поведінку нашої зірки. Це значний додаток до дослідницької роботи, яку проводять такі апарати як "Паркер" і Solar Orbiter, які вже активно вивчають Сонце з космосу", — каже Марія Козаченко з Університету штату Колорадо в Боулдері, що в США.

За словами Діна Мінде з Нанкінського університету, що в Китаї, новий сонячний радіотелескоп також надасть важливі дані про сонячну активність, які неможливо отримати за допомогою телескопів, розташованих в інших частинах планети. У найближчі кілька років Сонце увійде у фазу своєї найбільшої активності, тому вчені сподіваються за допомогою DSRT зробити нові відкриття, які стосуються нашої зірки.

До речі, в тій же провінції Сичуань, яка розташована на території нагір'я Тибету, Китай почав будівництво нового величезного оптичного телескопа, який почне свою роботу у 2026 році.

Як уже писав Фокус, новою загрозою для астрономічних спостережень може стати нове угрупування супутників зв'язку від американської компанії AST SpaceMobile. Один із супутників, який вже перебуває в космосі, є одним із найяскравіших об'єктів нічного неба, а тому створює перешкоди для наземних телескопів.