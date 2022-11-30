У Китаї збудували найбільший у світі сонячний телескоп: він складається з 313 тарілок (фото)

Кільце з тарілок діаметром 3,14 км вивчатиме сонячні спалахи й іншу активність на Сонці.

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У Китаї в провінції Сичуань на південному заході Китаю завершилося будівництво найбільшого сонячного радіотелескопа у світі. Він призначений для вивчення Сонця, його поведінки й того, як ця активність впливає на нашу планету, пише Space.

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Даоченський сонячний радіотелескоп (DSRT) складається з 313 антен-тарілок діаметром 6 метрів, і всі вони розташовані по колу діаметром 3,14 км. Будівництво цього сонячного радіотелескопа коштувало Китаю 14 мільйонів доларів США, і він розпочне свою роботу в червні 2023 року.

Головне завдання телескопа — вивчати виверження на Сонці й те, як вони впливають на Землю та на навколоземний простір. DSRT вестиме спостереження за спалахами на Сонці та корональними викидами маси (величезними потоками плазми), які призводять до появи геомагнітних бур і можуть вивести з ладу супутники на орбіті, а також негативно вплинути на роботу зв'язку й енергосистем на Землі.

[ + – ] Даоченський сонячний радіотелескоп (DSRT) складається з 313 антен-тарілок діаметром 6 метрів, і всі вони розташовані по колу діаметром 3,14 км. Будівництво цього сонячного радіотелескопа коштувало Китаю 14 мільйонів доларів США, і він розпочне свою роботу в червні 2023 року. Фото: vaccine-1

Спалахи на Сонці та викиди плазми, які їх супроводжують, відбуваються через перебудову ліній магнітного поля в плямах на Сонці. Такі виверження можуть вплинути на роботу МКС, а також китайської орбітальної станції "Тяньгун". Такі високоенергійні події є небезпечними й для астронавтів. Із іншого боку, сонячні спалахи та корональні викиди маси є причиною появи полярних сяйв.

За словами китайських вчених, за допомогою цього сонячного радіотелескопа можна буде передбачити появу сильних геомагнітних бурхів на Землі, а також спрогнозувати космічну погоду в навколоземному просторі.

DSRT є одним із серії нових проєктів, призначених для спостережень за Сонцем, що реалізуються по всьому світу.

[ + – ] За словами китайських вчених, за допомогою цього сонячного радіотелескопа можна буде передбачити появу сильних геомагнітних бур на Землі, а також спрогнозувати космічну погоду в навколоземному просторі Фото: space.com

"Ми вступаємо в золоте століття сонячної астрономії, оскільки в нас є нові великі сонячні телескопи, які дозволять дізнатися ще більше про поведінку нашої зірки. Це значний додаток до дослідницької роботи, яку проводять такі апарати як "Паркер" і Solar Orbiter, які вже активно вивчають Сонце з космосу", — каже Марія Козаченко з Університету штату Колорадо в Боулдері, що в США.

За словами Діна Мінде з Нанкінського університету, що в Китаї, новий сонячний радіотелескоп також надасть важливі дані про сонячну активність, які неможливо отримати за допомогою телескопів, розташованих в інших частинах планети. У найближчі кілька років Сонце увійде у фазу своєї найбільшої активності, тому вчені сподіваються за допомогою DSRT зробити нові відкриття, які стосуються нашої зірки.

До речі, в тій же провінції Сичуань, яка розташована на території нагір'я Тибету, Китай почав будівництво нового величезного оптичного телескопа, який почне свою роботу у 2026 році.

Як уже писав Фокус, новою загрозою для астрономічних спостережень може стати нове угрупування супутників зв'язку від американської компанії AST SpaceMobile. Один із супутників, який вже перебуває в космосі, є одним із найяскравіших об'єктів нічного неба, а тому створює перешкоди для наземних телескопів.