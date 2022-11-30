В Китае построили самый большой в мире солнечный телескоп: он состоит из 313 тарелок (фото)

Кольцо из тарелок диаметром в 3,14 км будет изучать солнечные вспышки и другую активность на Солнце.

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В Китае в провинции Сычуань на юго-западе Китая завершилось строительство самого большого солнечного радиотелескопа в мире. Он предназначен для изучения Солнца, его поведения и того, как эта активность влияет на нашу планету, пишет Space.

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Даочэнский солнечный радиотелескоп (DSRT) состоит из 313 антенн-тарелок, диаметром в 6 метров и все они расположены по кругу диаметром в 3,14 км. Строительство данного солнечного радиотелескопа обошлось Китаю в 14 миллионов долларов США, и он начнет свою работу в июне 2023 года.

Главная задача телескопа – изучать извержения на Солнце и то, как они влияют на Землю и на околоземное пространство. DSRT будет вести наблюдения за вспышками на Солнце и корональными выбросами массы (огромными потоками плазмы), которые приводят к появлению геомагнитных бурь и могут вывести из строя спутники на орбите, а также негативно повлиять на работу связи и энергосистем на Земле.

[ + – ] Даочэнский солнечный радиотелескоп (DSRT) состоит из 313 антенн-тарелок, диаметром в 6 метров и все они расположены по кругу диаметром в 3,14 км. Строительство данного солнечного радиотелескопа обошлось Китаю в 14 миллионов долларов США, и он начнет свою работу в июне 2023 года Фото: Nature

Вспышки на Солнце и сопутствующие им выбросы плазмы происходят из-за перестройки линий магнитного поля в пятнах на Солнце. Такие извержения могут повлиять в том числе и на работу МКС, а также китайской орбитальной станции "Тяньгун". Такие высокоэнергичные события опасны и для астронавтов. С другой стороны, солнечные вспышки и корональные выбросы массы являются причиной появления полярных сияний.

По словам китайских ученых, с помощью этого солнечного радиотелескопа можно будет предсказать появление сильных геомагнитных бурь на Земле, а также спрогнозировать космическую погоду в околоземном пространстве.

DSRT является одним из серии новых проектов, предназначенных для наблюдений за Солнцем, которые реализуются по всему миру.

[ + – ] По словам китайских ученых, с помощью этого солнечного радиотелескопа можно будет предсказать появление сильных геомагнитных бурь на Земле, а также спрогнозировать космическую погоду в околоземном пространстве Фото: space.com

"Мы вступаем в золотой век солнечной астрономии, поскольку у нас есть новые крупные солнечные телескопы, которые позволят узнать еще больше о поведении нашей звезды. Это значительное дополнение к исследовательской работе, которую проводят такие аппараты, как "Паркер" и Solar Orbiter, которые уже активно изучают Солнце из космоса", — говорит Мария Казаченко из Университета штата Колорадо в Боулдере, США.

По словам Дина Миндэ из Нанкинского университета, Китай, новый солнечный радиотелескоп также предоставит важные данные о солнечной активности, которые невозможно получить с помощью телескопов, расположенных в других частях планеты. В ближайшие несколько лет Солнце войдет в фазу своей самой большой активности, поэтому ученые надеются с помощью DSRT сделать новые открытия, которые касаются нашей звезды.

Кстати в той же провинции Сычуань, которая находится на территории Тибетского нагорья, Китай начал строительство нового огромного оптического телескопа, который начнет свою работу в 2026 году.

Как уже писал Фокус, новой угрозой для астрономических наблюдений может стать новая группировка спутников связи от американской компании AST SpaceMobile. Один из спутников, который уже находится в космосе является одним из самых ярких объектов ночном небе, а потому создает помехи для наземных телескопов.