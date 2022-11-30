На Солнце появилась черная дыра: к Земле отправится поток плазмы со скоростью 2,9 млн км/час

Уже в ближайшие дни на Землю обрушится огромный поток солнечных частиц в виде солнечного ветра, что приведет к появлению геомагнитной бури.

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На Солнце появилась огромная черная дыра, которая расположилась в самом центре нашей звезды. Ученые считают, что уже 1 или 2 декабря из этой дыры вырвется поток солнечного ветра, который вызовет геомагнитную бурю на планете, пишет Live Science.

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Черное пятно на Солнце, которое появилось недавно, – это корональная дыра. Такие дыры являются областями в верхних слоях атмосферы Солнца, где плазма не такая горяча и плотная, чем в окружающих ее областях, поэтому они кажутся черными.

Из-за изменений в положении линий магнитного поля вокруг этих корональных дыр, Солнце выбрасывает в космос огромные потоки плазмы, которые в виде солнечного ветра иногда устремляются к Земле. Данный поток солнечных частиц должен вырваться из этой дыры уже 1 или 2 декабря и со скоростью в 2,9 млн км/час полетит к Земле. В результате, примерно через сутки он достигнет планеты.

В основном такой поток солнечных частиц поглощает наше магнитное поле, но в результате столкновения с ним на Земле возникают геомагнитные бури. Некоторое частицы прорываются через магнитосферу Земли вблизи полюсов, где она тоньше, и проникают в верхние слои атмосферы. Там они вступают во взаимодействие с молекулами кислорода и азота, благодаря чему высвобождается энергию в виде света и появляются красивые полярные сияния.

[ + – ] Черное пятно на Солнце, которое появилось недавно, – это корональная дыра. Такие дыры являются областями в верхних слоях атмосферы Солнца, где плазма не такая горяча и плотная, чем в окружающих ее областях, поэтому они кажутся черными Фото: NASA

По словам ученых, геомагнитная буря, которая может возникнуть в первые дни декабря будет не очень сильной. Тем не менее она может вызвать незначительные колебания в электросетях и нарушить некоторые функции спутников, в том числе систем GPS.

Более сильные геомагнитные бури могут иметь гораздо более серьезные последствия. Они могут не только деформировать магнитное поле Земли так сильно, что даже спутники могут начать падать на планету, но и нарушить работу всех энергосистем и даже вывести из строя Интернет.

Такие геомагнитные бури на Земле также вызывают вспышки на Солнце и корональные выбросы массы, которые также представляют собой огромные потоки плазмы, уносящейся в космос. По данным NASA, некоторые выбросы из Солнца могут достичь Земли за 15 часов, но особенно сильные извержения на нашей звезде приводят к появлению потоков частиц, которые двигаются со скоростью света и достигают Земли за 8 минут.

[ + – ] Такие геомагнитные бури на Земле также вызывают вспышки на Солнце и корональные выбросы массы, которые также представляют собой огромные потоки плазмы, уносящейся в космос Фото: NASA

Ученые до сих пор пытаются понять точную природу извержений на Солнце и то, что происходит на нашей звезде во время повышения ее активности. Кстати такое увеличение активности Солнца уже постепенно начинается, ведь звезда входит в стадию своей максимальной активности в течение 11-летнего солнечного цикла.

Как уже писал Фокус, в Китае построили самый большой в мире солнечный телескоп, который состоит из 313 тарелок, и он предназначен для изучения солнечной активности и предсказания появления геомагнитных бурь.

Также Фокус писал о необычном явлении, которое удалось увидеть космическому аппарату на Солнце. Это явление знаменовало собой появление нового извержения на нашей звезде.