NASA отправило в космос новый телескоп: покажет Вселенную, которую мы еще не видели (видео)

Космический телескоп SPHEREx предназначен для составления самой большой карты видимой Вселенной и раскрытия ее секретов.

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В четверг, 12 марта, в 5:10 по Киеву ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту новейший космический телескоп NASA SPHEREx, а также солнечные зонды PUNCH. Телескоп должен показать Вселенную такой, какой мы еще никогда не видели с помощью карты сотен миллионов галактик. Также он должен помочь разгадать секреты эволюции космоса с помощью сбора света, выпущенного галактиками с начала истории Вселенной. Четыре аппарата PUNCH предназначены для изучения Солнца, пишет Space.

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Космический телескоп SPHEREx, стоимостью 488 млн долларов, должен помочь астрономам понять, как формировались и эволюционировали галактики с момента их появления после Большого взрыва и до наших дней в течение более 13 млрд лет. Также новая обсерватория поможет учены понять, как Вселенная очень быстро расширялась в первые мгновения после Большого взрыва.

Космический телескоп с помощью инфракрасных приборов создаст самую большую карту видимой Вселенной, нанеся на нее расположение сотен миллионов галактик. Инфракрасные приборы телескопа смогут различать 102 цвета, невидимых человеческому глазу, что позволит получить самую красочную и всеобъемлющую карту космоса из когда-либо созданных.

Телескоп SPHEREx не будет видеть галактики в мельчайших деталях, он будет наблюдать за общим светом этих галактик, включая самые первые, которые появились вскоре после Большого взрыва, создавшего Вселенную.

Космический телескоп SPHEREx (в центре) и солнечные зонды PUNCH (слева и справа) видны после того, как они были выведены на околоземную орбиту Фото: NASA

Астрономы с помощью нового телескопа хотят сделать, казалось бы, невозможное. Их цель состоит в измерении всего света галактик, который они выпустили за миллиарды лет истории Вселенной. Анализируя этот света ученые смогут понять, как изменялся космос за миллиарды лет.

По словам ученых из NASA, еще ни один телескоп не проводил подобные наблюдения за Вселенной, которые позволят раскрыть многие из ее секретов. Например, астрономы хотят понять, как именно и когда появились самые первые галактики во Вселенной и как именно космос очень быстро расширился в первые секунды своего существования. Ученые говорят, то с помощью SPHEREx они не смогут увидеть сам Большой взрыв, но будут видны его последствия, что поможет больше узнать о начале Вселенной.

Еще одной задачей нового телескопа является поиск и изучение распределения воды, а также других необходимых для жизни компонентов в нашей галактике Млечный Путь.

Телескоп SPHEREx вскоре начнет вращение вокруг Земли на высоте 650 км и в течение двух лет будет собирать чрезвычайно ценные данные о космосе.

Вместе с телескопом SPHEREx на орбиту были запущены четыре космических аппарата PUNCH, которые будут изучать внешнюю часть атмосферы Солнца, то есть корону и солнечный ветер, выходящий из нашей звезды. Солнечные зонды должны будут работать в течение двух лет.

Как уже писал Фокус, на похожей на Землю планете с океанами может быть жизнь. Но ученые спорят о том, может ли так называемая супер-Земля, расположенная относительно близко от нас, быть обитаемым миром.

Также Фокус писал о том, что NASA представило видеоролики, которые дают представление о новой технологии изучения лунного реголита. Эта технология уже была опробована на Луне благодаря частному посадочному модулю.