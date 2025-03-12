NASA відправило в космос новий телескоп: покаже Всесвіт, якого ми ще не бачили (відео)

Космічний телескоп SPHEREx призначений для складання найбільшої карти видимого Всесвіту і розкриття його секретів.

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У четвер, 12 березня, о 5:10 за Києвом ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту новітній космічний телескоп NASA SPHEREx, а також сонячні зонди PUNCH. Телескоп має показати Всесвіт таким, яким ми ще ніколи не бачили за допомогою карти сотень мільйонів галактик. Також він має допомогти розгадати секрети еволюції космосу за допомогою збору світла, випущеного галактиками з початку історії Всесвіту. Чотири апарати PUNCH призначені для вивчення Сонця, пише Space.

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Космічний телескоп SPHEREx, вартістю 488 млн доларів, має допомогти астрономам зрозуміти, як формувалися та еволюціонували галактики від моменту їхньої появи після Великого вибуху і до наших днів протягом понад 13 млрд років. Також нова обсерваторія допоможе вченим зрозуміти, як Всесвіт дуже швидко розширювався в перші миті після Великого вибуху.

Космічний телескоп за допомогою інфрачервоних приладів створить найбільшу карту видимого Всесвіту, нанісши на неї розташування сотень мільйонів галактик. Інфрачервоні прилади телескопа зможуть розрізняти 102 кольори, невидимі людському оку, що дасть змогу отримати найяскравішу та найоб'ємнішу мапу космосу з усіх, що були коли-небудь створені.

Телескоп SPHEREx не буде бачити галактики в найдрібніших деталях, він буде спостерігати за загальним світлом цих галактик, включно з найпершими, які з'явилися незабаром після Великого вибуху, що створив Всесвіт.

Космічний телескоп SPHEREx (у центрі) і сонячні зонди PUNCH (ліворуч і праворуч) видно після того, як їх було виведено на навколоземну орбіту Фото: NASA

Астрономи за допомогою нового телескопа хочуть зробити, здавалося б, неможливе. Їхня мета полягає у вимірюванні всього світла галактик, яке вони випустили за мільярди років історії Всесвіту. Аналізуючи це світло вчені зможуть зрозуміти, як змінювався космос за мільярди років.

За словами вчених з NASA, ще жоден телескоп не проводив подібних спостережень за Всесвітом, які дадуть змогу розкрити багато з його секретів. Наприклад, астрономи хочуть зрозуміти, як саме і коли з'явилися найперші галактики у Всесвіті і як саме космос дуже швидко розширився в перші секунди свого існування. Вчені кажуть, то за допомогою SPHEREx вони не зможуть побачити сам Великий вибух, але буде видно його наслідки, що допоможе більше дізнатися про початок Всесвіту.

Ще одним завданням нового телескопа є пошук і вивчення розподілу води, а також інших необхідних для життя компонентів у нашій галактиці Чумацький Шлях.

Телескоп SPHEREx незабаром почне обертання навколо Землі на висоті 650 км і протягом двох років збиратиме надзвичайно цінні дані про космос.

Разом із телескопом SPHEREx на орбіту було запущено чотири космічні апарати PUNCH, які вивчатимуть зовнішню частину атмосфери Сонця, тобто корону і сонячний вітер, що виходить із нашої зірки. Сонячні зонди повинні будуть працювати протягом двох років.

Як уже писав Фокус, на схожій на Землю планеті з океанами може бути життя. Але вчені сперечаються про те, чи може так звана супер-Земля, розташована відносно близько від нас, бути населеним світом.

Також Фокус писав про те, що NASA представило відеоролики, які дають уявлення про нову технологію вивчення місячного реголіту. Ця технологія вже була випробувана на Місяці завдяки приватному посадковому модулю.