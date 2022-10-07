Понад 1,5 млн км у довжину. Сонце викинуло в космос один із найбільших потоків плазми (фото)

У світлі того, що на Сонці зараз з'являється все більше спалахів, такі викиди плазми не дивовижні. Але дивують їхні зображення.

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Професійний астрофотограф із США, Ендрю Маккарті, поділився у соціальній мережі Reddit своїм новим зображенням Сонця. Але цього разу йому вдалося сфотографувати один з епізодів сонячної активності. Під час чергового спалаху на Сонці до космосу було викинуто довгий потік плазми, який був довжиною приблизно 1,6 млн км, пише ScienceAlert.

Сонце стає дедалі активнішим у той час, як наша зірка наближається до максимуму своєї активності, який настане через кілька років. Тому немає нічого дивного у тому, що на Сонці майже щодня з'являються спалахи різної потужності.

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[ + – ] Сонце стає дедалі активнішим у той час, як наша зірка наближається до максимуму своєї активності, який настане через кілька років. Тому немає нічого дивного в тому, що на Сонці майже щодня з'являються спалахи різної потужності Фото: NASA

Внаслідок таких вивержень у космос відлітають величезні потоки плазми, які називаються корональними викидами маси. Цей спалах за даними вчених, які спостерігають за космічною погодою, належав до класу М. Це не найпотужніші спалахи, як той, який з'явився 5 днів тому. Як уже писав Фокус, це був спалах класу Х1.

Пляма, в якій з'явився недавній спалах, не була спрямована на Землю, і потік плазми, завдовжки приблизно 1,6 млн км відлетів, минув нашу планету. Вчені припустили, що цей потік плазми відлетів у космос, маючи величезну швидкість – приблизно 160 тисяч км/год. За словами астрофотографа Ендрю Маккарті, це був найбільший викид плазми, який він будь-коли бачив.

[ + – ] Для того, щоб зробити унікальне зображення Сонця зі шлейфом із сонячних частинок, фотограф витратив 6 годин. За цей час він зробив кількасот тисяч фотографій. Весь обсяг даних зайняв 800 Гб Фото: ScienceAlert

Для того, щоб зробити унікальне зображення Сонця зі шлейфом із сонячних частинок, фотограф витратив 6 годин. За цей час він зробив кількасот тисяч фотографій. Весь обсяг даних зайняв 800 Гб. Після зйомки Маккарті об'єднав усі знімки в одне зображення, щоб отримати максимально точне уявлення про масштаб виверження.

Також фотограф надав Сонцю помаранчевий колір, з жовтими та червоними областями. Адже спочатку зображення було просто білим. Фокус вже писав про те, що Сонце насправді не має ні жовтого, ні помаранчевого кольору, хоча багатьом людям здається, що наша зірка має такий вигляд.

На додаток до всього фотограф додав більше контрастності зображення, щоб максимально деталізовано показати величезний потік плазми. Варто зауважити, що після обробки фотографій, Маккарті все ж таки залишив білий колір, який видно у вигляді оболонки, що оточує Сонце.

"Я думаю, що я та мої колеги зможемо найближчим часом показати ще більше таких потоків плазми, які викидає Сонце. Це дивовижне видовище", — пише Маккарті.

Астрофотограф не рекомендує фотографувати Сонце любителям, які не мають відповідного обладнання, оскільки можна пошкодити не лише камеру, а й очі.

Фокус вже писав про ще одне зображення потоку плазми, викинутого в космос із Сонця, яке зробив інший астрофотограф.