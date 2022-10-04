Початок катастрофи. До Землі летить величезний потік плазми від найпотужнішого спалаху на Сонці

За останніх 5 місяців таких сильних вивержень на нашій зірці ще не було.

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Космічний апарат Solar Dynamics Observatory зафіксував найпотужніший із можливих спалахів на Сонці і він належить до класу Х. Виверження відбулося пізно ввечері в неділю, 2 жовтня і вже в середу, 5 жовтня, величезний потік плазми досягне Землі. Внаслідок цього очікується поява сильної геомагнітної бурі і це може негативно вплинути на роботу супутників на орбіті та порушити зв'язок на Землі, пише Forbes.

Такого потужного сплеску енергії на Сонці та викиду сонячних частинок, який відомий як корональний викид маси, не спостерігали вчені починаючи з початку травня цього року.

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За словами вчених, на Сонці стався спалах класу Х1. Цей тип спалахів є найпотужнішим із можливих на нашій зірці. Взагалі астрономи виділяють 5 типів таких вивержень, які позначені латинськими літерами — А, В, С, М і Х. Кожне виверження за потужністю сильніше за попередні рівно в 10 разів. Але, якщо у класів А, В, С, М можуть бути цифрові значення в залежності від рівня потужності спалаху, які обмежені числами від 1 до 9, то спалахів класу Х таких обмежень не існує. Наприклад, 2003 року вчені зафіксували спалах класу Х28 і це викликало значний збій у роботі зв'язку та енергосистем на Землі.

Цей спалах вважається дев'ятим найпотужнішим спалахом на Сонці, починаючи з 10 травня 2022 року і він виник у сонячній плямі під назвою AR3110.

[ + – ] Космічний апарат Solar Dynamics Observatory зафіксував найпотужніший із можливих спалахів на Сонці і він належить до класу Х Фото: NASA

Сонячними спалахами називають виверження на Сонці, під час яких відбувається викид плазми у космос. Такі виверження відбуваються в особливих регіонах нашої зірки, які називаються сонячними плямами. Ці області високої сонячної активності іноді можуть за розмірами перевищувати розмір нашої планети.

Коли відбувається виверження, то у космос на величезній швидкості відлітає потік заряджених частинок, які протягом 24-48 годин досягають Землі. Це відбувається в тому випадку, якщо сонячна пляма була спрямована у бік нашої планети. Але Землю захищає від шкідливого випромінювання наше магнітне поле, тому більшість цих частинок не завдають ніякої шкоди.

Проте, зіткнення потоків плазми із Землею викликає появу геомагнітних бур, які як і спалахи мають 5 типів залежно від рівня потужності — від бур класу G1 до бур класу G5. Спалахи класу Х здатні викликати появу найсильніших геомагнітних бур зі значними негативними наслідками, як техніки, так метеозалежних людей.

[ + – ] Апарату Solar Dynamics Observatory вдалося зробити знімки вивержень на Сонці Фото: NASA

Серед пошкоджень, які можуть спричинити геомагнітні бурі, часто вчені вказують порушення в роботі супутників, внаслідок чого порушується зв'язок, а також у роботі систем GPS. Іноді при найсильніших геомагнітних бурях можуть вийти з ладу цілі енергосистеми та електроніка.

Але спалах класу Х був не єдиним виверженням, яке відбулося на Сонці 2 жовтня. Апарати NASA зафіксували також появу двох спалахів класу М, які спровокували викид плазми у бік Землі. Тому вчені вважають, що потоки сонячних частинок, що утворилися внаслідок вивержень різної потужності, можуть об'єднатися, як уже бувало неодноразово.

За словами вчених, зараз настає період, про який спостерігачі за космічною погодою вже попереджали раніше. Поява дедалі сильніших спалахів означає, що Сонце вже входить до стадії найбільшої активності під час свого 11-річного циклу. Це означає, що тепер варто очікувати на появу дедалі більшої кількості регіонів на Сонці з великою активністю, а відповідно і дедалі більшу кількість спалахів, зокрема й класу Х.

[ + – ] За словами вчених, зараз настає період, про який спостерігачі за космічною погодою вже попереджали раніше. Поява дедалі сильніших спалахів означає, що Сонце вже входить до стадії найбільшої активності під час свого 11-річного циклу Фото: Forbes

Цей період триватиме наступні два роки, після чого Сонце, можна сказати, заспокоїться на кілька років, а потім все повториться знову. Вчені вважають, що ця фаза сонячної активності може бути найсильнішою за всю історію спостережень і, можливо, нам варто очікувати вивержень рекордної потужності.

Це дуже погана новина для людства, тому що наша цивілізація дуже залежить від сучасних технологій, які можуть вийти з ладу в невідповідний момент.

Вчені вважають, що цього року сонячна активність мала майже рекордні показники, і про це свідчить велика кількість спалахів класу М. Фокус уже писав про те, що такі потужні спалахи спостерігалися місяць тому.