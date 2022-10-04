Начало катастрофы. К Земле летит огромный поток плазмы от самой мощной вспышки на Солнце

За последние 5 месяцев таких сильных извержений на нашей звезде еще не было.

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Космический аппарат Solar Dynamics Observatory зафиксировал самую мощную из возможных вспышек на Солнце и она принадлежит к классу Х. Извержение произошло поздно вечером в воскресенье, 2 октября и уже в среду, 5 октября, огромный поток плазмы достигнет Земли. В результате ожидается появление сильной геомагнитной бури и это может негативно повлиять на работу спутников на орбите и нарушить связь на Земле, пишет Forbes.

Такого мощного всплеска энергии на Солнце и выброса солнечных частиц, который известен, как корональный выброс массы, не наблюдали ученые начиная с начала мая этого года.

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По словам ученых, на Солнце произошла вспышка класса Х1. Этот тип вспышек является самым мощным из возможных на нашей звезде. Вообще астрономы выделяют 5 типов таких извержений, которые обозначены латинскими буквами – А, В, С, М и Х. Каждое извержение по мощности сильнее предыдущих ровно в 10 раз. Но, если у классов А, В, С, М могут быть цифровые значение в зависимости от уровня мощности вспышки, которые ограничены числами от 1 до 9, то у вспышек класса Х таких ограничений не существует. Например, в 2003 году ученые зафиксировали вспышку класса Х28 и это вызвало значительный сбой в работе связи и энергосистем на Земле.

Данная вспышка считается девятой самой мощной вспышкой на Солнце, начиная с 10 мая 2022 года и она возникла в солнечном пятне под названием AR3110.

[ + – ] Космический аппарат Solar Dynamics Observatory зафиксировал самую мощную из возможных вспышек на Солнце и она принадлежит к классу Х Фото: NASA

Солнечными вспышками называют извержения на Солнце, во время которых происходит выброс плазмы в космос. Такие извержения происходят в особых регионах на нашей звезде, которые называются солнечными пятнами. Эти области высокой солнечной активности могут иногда по размерам превышать размер нашей планеты.

Когда происходит извержение, то в космос на огромной скорости улетает поток заряженных частиц, которые в течение 24-48 часов достигают Земли. Это происходит в том случае, если солнечное пятно было направлено в сторону нашей планеты. Но Землю защищает от вредного излучения наше магнитное поле, а потому большинство этих частиц не наносят никакого вреда.

Тем не менее, столкновение потоков плазмы с Землей вызывает появление геомагнитных бурь, которые так же как и вспышки имеют 5 типов в зависимости от уровня мощности – от бурь класса G1 до бурь класса G5. Вспышки класса Х способны вызывать появление самых сильных геомагнитных бурь со значительными негативными последствиями, как для техники, так и для метеозависимых людей.

[ + – ] Аппарату Solar Dynamics Observatory удалось сделать снимки извержений на Солнце Фото: NASA

Среди повреждений, которые могут вызвать геомагнитные бури часто ученые указывают нарушения в работе спутников, в результате чего нарушается связь, а также в работе систем GPS. Иногда, при самых сильных геомагнитных бурях могут выйти из строя целые энергосистемы и электроника.

Но вспышка класса Х была не единственным извержением, которое произошло на Солнце 2 октября. Аппараты NASA зафиксировали также появление двух вспышек класса М, которые также спровоцировали выброс плазмы в сторону Земли. Поэтому ученые считают, что потоки солнечных частиц, которые образовались в результате извержений разной мощности, могут объединиться, как уже бывало не раз.

По словам ученых, сейчас наступает тот период, о котором наблюдатели за космической погодой уже предупреждали раньше. Появление все более сильных вспышек означает, что Солнце уже входит в стадию самой большой активности во время своего 11-летнего цикла. Это значит, что теперь стоит ожидать появление все большего количества регионов на Солнце с большой активностью, а соответственно и все большее количество, в том числе и вспышек класса Х.

[ + – ] По словам ученых, сейчас наступает тот период, о котором наблюдатели за космической погодой уже предупреждали раньше. Появление все более сильных вспышек означает, что Солнце уже входит в стадию самой большой активности во время своего 11-летнего цикла Фото: Forbes

Этот период продлится следующие 2 года, после чего Солнце, можно сказать, успокоится на несколько лет, а затем все повторится снова. Ученые считают, что данная фаза солнечной активности может быть самой сильной за всю историю наблюдений и возможно нам стоит ожидать извержений рекордной мощности.

Это очень плохая новость для человечества, так как наша цивилизация очень зависима от современных технологий, которые могут выйти из строя в самый неподходящий момент.

Ученые считают, что в этом году солнечная активность имела почти рекордные показатели и об этом свидетельствует большое количество вспышек класса М. Фокус уже писал о том, что такие мощные вспышки наблюдались месяц назад.