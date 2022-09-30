Більше Землі. Астрофотограф показав, як виглядає корональний викид маси на Сонце (відео)

Як зазначають експерти, зняти на відео ці викиди та навіть сонячні спалахи далеко непросто. Для цього потрібне спеціальне обладнання, щоб відхилити енергію та випромінювання, що випускає Сонце.

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Астрофотографу Чаку Аюбу не звикати до захопливих кадрів із зірками. Днями він поділився своєю новою роботою на кількох сайтах, знявши ще одне красиве і водночас жахливе відео коронального викиду на нашому Сонці, пише BGR.

Аюб поділився відео в Instagram та Reddit, додавши зображення Землі, щоб продемонструвати розмір викиду. Відео коронального викиду зняте протягом однієї години та 15 хвилин. Потім Чак Аюб прискорив відео до 5 секунд, щоб додати динаміки.

Корональні викиди маси, такі до того, що зображений на цьому відео, не рідкість на Сонці, особливо під час поточної точки активності нашої зірки. Сонце слідує 11-річному сонячному циклу, і зараз воно досягає піка своєї активності у цьому циклі. Саме це і призводить до численних сонячних спалахів та корональних викидів маси нашої зірки.

Варто зазначити, що зафільмувати ці корональні викиди маси і навіть сонячні спалахи далеко непросто. Для цього потрібне спеціальне обладнання, щоб відхилити енергію та випромінювання, які випускає Сонце. Прямі спостереження за Сонцем через телескоп можуть завдати непоправної шкоди очам, але спеціалізоване обладнання дозволяє астрофотографія знімати відео активності Сонця.

Корональні викиди маси та сонячні спалахи також є надзвичайно небезпечними для Землі. Коли їхня енергія потрапляє в магнітосферу Землі, це може викликати геомагнітні бурі, здатні вивести з ладу GPS та інші системи зв'язку. Але можливість побачити викиди, подібні до цього, дозволяє оцінити масштаби спалахів на зірці.

Нагадаємо, що раніше сонячний телескоп імені Деніела Іноуе зробив нові чарівні фотографії Сонця. Зображення зроблено у найдрібніших деталях. На них чудово можна побачити яскраві смужки плазми, які створюють незвичайний візерунок, а також особливі опуклості, що виглядають як бджолині стільники.

Також вчені з'ясували, що справжній колір Сонця не жовтий. Наша зірка насправді має білий колір і здається жовтим через атмосферу Землі.