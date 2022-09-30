Больше Земли. Астрофотограф показал, как выглядит корональный выброс массы на Солнце (видео)

Как отмечают эксперты, заснять на видео эти выбросы и даже солнечные вспышки далеко непросто. Для этого требуется специальное оборудование, чтобы отклонить энергию и излучение, испускаемые Солнцем.

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Астрофотографу Чаку Аюбу не привыкать к захватывающим кадрам со звездами. На днях он поделился своей новой работой на нескольких сайтах, сняв еще одно красивое и в то же время ужасающее видео коронального выброса массы на нашем Солнце, пишет BGR.

Аюб поделился видео в Instagram и Reddit, добавив изображение Земли, чтобы продемонстрировать размер выброса. Видео коронального выброса было снято в течение одного часа и 15 минут. Затем Чак Аюб ускорил видео примерно до 5 секунд, чтобы добавить динамики.

Корональные выбросы массы, подобные тому, что запечатлен на этом видео, не редкость на Солнце, особенно во время текущей точки активности нашей звезды. Солнце следует 11-летнему солнечному циклу, и прямо сейчас оно достигает пика своей активности в этом цикле. Именно это и приводит к многочисленным солнечным вспышкам и корональным выбросам массы нашей звезды.

Стоит отметить, что заснять на видео эти корональные выбросы массы и даже солнечные вспышки далеко непросто. Для этого требуется специальное оборудование, чтобы отклонить энергию и излучение, испускаемые Солнцем. Прямые наблюдения за Солнцем через телескоп могут нанести непоправимый ущерб глазам, но специализированное оборудование позволяет астрофотографам снимать видео активности Солнца.

Корональные выбросы массы и солнечные вспышки также чрезвычайно опасны для Земли. Когда их энергия попадает в магнитосферу Земли, это может вызывать геомагнитные бури, способные вывести из строя GPS и другие системы связи. Но возможность увидеть выбросы, подобные этому, позволяет оценить масштабы вспышек на звезде.

Напомним, что ранее солнечный телескоп имени Дэниела Иноуэ сделал новые завораживающие фотографии Солнца. Изображения были сделаны в мельчайших деталях. На них прекрасно можно увидеть яркие полоски плазмы, которые создают необычный узор, а также особые выпуклости, которые выглядят как пчелиные соты.

Также ученые выяснили, что настоящий цвет Солнца не желтый. Наша звезда, на самом деле, имеет белый цвет и кажется желтым из-за атмосферы Земли.