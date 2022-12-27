Уперше вдалося зазирнути всередину середньої корони Сонця: вона схожа на павутину

Дослідники змогли нарешті зазирнути всередину середньої корони нашої зірки і виявили там складну плазмову структуру.

Related video

Астрономи виявили в середньому шарі атмосфери Сонця схожу на павутину плазмову структуру, і вони вважають, що сонячний вітер (потік заряджених частинок, що виходять із зірки), формується всередині цієї павутини, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та захопливі новини зі світу науки!

За словами Дена Сітона з Південно-Західного дослідницького інституту, штату Колорадо, США, тепер учені мають високоякісні спостереження, які дають нову інформацію про те, що відбувається всередині Сонця.

Зовнішній шар атмосфери Сонця називається короною і її можна побачити із Землі лише під час повних сонячних затемнень, коли Місяць повністю перекриває нашу зірку. Щодо середньої корони, то вона знаходиться на висоті 1 млн км над поверхнею Сонця, і вона була найменш вивчена астрономами.

[ + – ] Зовнішній шар атмосфери Сонця називається короною і її можна побачити із Землі лише під час повних сонячних затемнень, коли Місяць повністю перекриває нашу зірку Фото: татуировки

Тепер за допомогою космічних апаратів ученим вперше вдалося зазирнути всередину цієї середньої корони й учені дійшли висновку, що тут виникає сонячний вітер. А це явище, як відомо, впливає на космічну погоду в Сонячній системі.

Сонячний і вітер, і спалахи на Сонці можуть призвести до виходу з ладу електронного устаткування як Землі, так і на орбіті, знизити якість радіозв'язку, і навіть вивести з ладу електромережі. Фокус уже писав про нещодавню серію дуже потужних спалахів на Сонці, які призвели до появи деяких проблем на нашій планеті.

Але вчені досі точно не знають, які механізми стоять за появою сонячного вітру, тому ці події майже неможливо спрогнозувати. Тепер учені виявили в середній короні складну схожу на павутину плазмову структуру, і вони вважають, що сонячний вітер формується всередині цієї павутини.

За допомогою нових даних учені відстежили наявність пари корональних дір на Сонці. Це ділянки в атмосфері Сонця, які схожі на чорні діри та з них у космос вириваються потоки плазми. Коли ці корональні діри з'явилися на Сонці, вчені з'ясували, що середня корона є добре структурованою корональною павутиною. Фокус уже писав про величезну корональну діру, яка з'явилася на Сонці й викидала в космос потоки плазми зі швидкістю майже 3 млн км/год.

[ + – ] За допомогою нових даних учені відстежили наявність пари корональних дір на Сонці. Це ділянки в атмосфері Сонця, які схожі на чорні діри та з них у космос вириваються потоки плазми. Коли ці корональні діри з'явилися на Сонці, вчені з'ясували, що середня корона є добре структурованою корональною павутиною Фото: NASA

Ця складна павутина складається з намагнічених плазмових структур, які постійно взаємодіють між собою. Учені з'ясували, що потоки сонячного вітру з'являються над корональним павутинням.

За словами Сітона, нові дані можна буде використовувати у межах нової місії NASA з вивчення Сонця. У наступному році космічний апарат PUNCH вирушить до нашої зірки, щоб протягом двох років вивчати зовнішню корону Сонця та найближчу до неї ділянку Сонячної системи, щоб краще зрозуміти, як у короні відбувається формування сонячного вітру.

"Тепер ми зможемо отримати повніше уявлення про те, як сонячний вітер взаємодіє з рештою Сонячної системи", — говорить Сітон.

Також Фокус писав про те, що за кілька мільярдів років наше Сонце почне старіти і перетворитися на червоного гіганта. Так, розширюючись, наша зірка поглине найближчі планети. Але вчені побачили, як одна далека планета стрімко летить до своєї зірки, щоб загинути. Можливо, такий варіант розвитку подій чекає і на нашу Землю.