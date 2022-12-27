Впервые удалось заглянуть внутрь средней короны Солнца: она похожа на паутину

Исследователи смогли наконец-то заглянуть внутрь средней короны нашей звезды и обнаружили там сложную плазменную структуру.

Related video

Астрономы обнаружили в среднем слое атмосферы Солнца похожую на паутину плазменную структуру, и они считают, что солнечный ветер (поток заряженных частиц, которые выходят из звезды) формируется внутри этой паутины, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Дэна Ситона из Юго-Западного исследовательского института, штата Колорадо, США, теперь у ученых есть высококачественные наблюдения, которые дают новую информацию о том, что происходит внутри Солнца.

Внешний слой атмосферы Солнца называется короной и ее можно увидеть с Земли только во время полных солнечных затмений, когда Луна перекрывает полностью нашу звезду. Что касается средней короны, то она находится на высоте 1 млн км над поверхностью Солнца, и она была наименее изучена астрономами.

[ + – ] Внешний слой атмосферы Солнца называется короной и ее можно увидеть с Земли только во время полных солнечных затмений, когда Луна перекрывает полностью нашу звезду Фото: Getty

Теперь с помощью космических аппаратов ученым впервые удалось заглянуть внутрь этой средней короны и ученые пришли к выводу, что именно здесь возникает солнечный ветер. А это явление, как известно влияет на космическую погоду в Солнечной системе.

Солнечный и ветер, и вспышки на Солнце могут привести к выходу из строя электронного оборудования как на Земле, так и на орбите, снизить качество радиосвязи, а также вывести из строя электросети. Фокус уже писал о недавней серии очень мощных вспышек на Солнце, которые привели к появлению некоторых проблем на нашей планете.

Но ученые до сих пор точно не знают, какие механизмы стоят за появлением солнечного ветра, а потому эти события почти невозможно спрогнозировать. Теперь же ученые обнаружили в средней короне сложную похожую на паутину плазменную структуру, и они считают, что солнечный ветер формируется внутри этой паутины.

С помощью новых данных, ученые отследили наличие пары корональных дыр на Солнце. Это участки в атмосфере Солнца, которые похожи на черные дыры и из них в космос вырываются потоки плазмы. Когда эти корональные дыры появились на Солнце, ученые обнаружили, что средняя корона представляет собой хорошо структурированную корональную паутину. Фокус уже писал об огромной корональной дыре, которая появилась на Солнце и выбрасывала в космос потоки плазмы со скоростью в почти 3 млн км/час.

[ + – ] С помощью новых данных, ученые отследили наличие пары корональных дыр на Солнце. Это участки в атмосфере Солнца, которые похожи на черные дыры и из них в космос вырываются потоки плазмы. Когда эти корональные дыры появились на Солнце, ученые обнаружили, что средняя корона представляет собой хорошо структурированную корональную паутину Фото: NASA

Эта сложная паутина состоит из намагниченных плазменных структур, которые постоянно взаимодействуют между собой. Ученые обнаружили, что потоки солнечного ветра появляются над корональной паутиной.

По словам Ситона, новые данные можно будет использовать в рамках новой миссии NASA по изучению Солнца. В следующем году космический аппарат PUNCH отправится к нашей звезде, чтобы в течение двух лет изучать внешнюю корону Солнца и ближайшей к ней области Солнечной системы, чтобы лучше понять, как в короне происходит формирование солнечного ветра.

"Теперь мы cможем получить более полное представление о том, как солнечный ветер взаимодействует с остальной частью Солнечной системы", — говорит Ситон.

Также Фокус писал о том, что через несколько миллиардов лет наше Солнце начнет стареть и превратиться в красного гиганта. Таким образом, расширяясь, наша звезда поглотит ближайшие планеты. Но ученые впервые увидели, как одна далекая планета стремительно летит к своей звезде, чтобы погибнуть. Возможно такой вариант развития событий ждет и нашу Землю.