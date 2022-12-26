Как закончит свою жизнь Земля: ученые впервые нашли планету, которая летит прямо к звезде
Новое исследование предоставило больше информации о том, как заканчивают свою жизнь планеты, которые вращаются вокруг стареющих звезд.
Впервые ученым из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, удалось обнаружить планету, которая движется по спирали вокруг своей звезды, что в конечном итоге приведет к ее уничтожению. Такое развитие событие дает представление о том, что произойдет с Землей, когда наше Солнце начнет умирать, пишет Phys.
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На самом деле планета под названием Kepler-1658b была обнаружена космическим телескопом "Кеплер" еще в 2009 году, но целых десять лет потребовалось ученым, чтобы она перешла из статуса кандидата на экзопланету в звание новой открытой планеты. С 2019 года ученые проводили наблюдение за газовым гигантом, который принадлежит к классу планет под названием горячие Юпитеры.
Теперь же ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики представили результаты длительной научной работы, которая показала, что им удалось впервые определить планету, которая идет на катастрофическое сближение со своей умирающей звездой.
Экзопланета Kepler-1658b делает полный оборот вокруг своей звезды, которая находится на стадии превращения в красного гиганта, за менее, чем 3 дня. То есть год на этой планете длится всего чуть меньше, чем полнедели. Сама планета находится на расстоянии в 2600 световых лет от нас, но она намного горячее нашего Юпитера, хоть и похожа него, ведь ее орбита вокруг звезды находится на 1/8 части расстояния между Меркурием и Солнцем.
Ученые выяснили, что планета медленно, но верно, сближается со своей звездой, которая находится на завершающей стадии своей эволюции. Согласно расчетам астрономов, планета постепенно сокращает время вращения вокруг звезды со скорость в 131 миллисекунду в год.
По словам Шреяса Виссапрагада из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, если эта скорость сохранится, то планета столкнется со своей звездой менее, чем через 3 млн лет и погибнет.
"У нас есть первое прямое доказательство такого катастрофического сближения планеты с умирающей звездой", — говорит Виссапрагада.
По словам ученых, сейчас звезда постепенно становится больше в размерах и увеличивает свою яркость и в будущем превратится в красного гиганта. За приближение планеты к звезде ответственно гравитационное притяжение последней.
Ученые считают, что многие планеты заканчивают свою жизнь в результате столкновением со звездой и это может произойти и с нашей Землей, когда через несколько миллиардов лет Солнце также начнет умирать.
"Я считаю, что через 5 млрд лет Солнце превратится в красного гиганта и орбита Земли также начнет сокращаться. Я почти уверен, что Меркурий и Венера столкнутся с Солнцем, но что касается Земли, ее судьба пока еще не ясна так четко",- говорит Виссапрагада.
Новое исследование также помогло ученым выяснить, почему Kepler-1658b кажется даже горячее и ярче, чем они ожидали. Астрономы пришли к выводу, что за этим стоит то же гравитационное притяжение звезды, которое помогает освобождать планете больше энергии.
Кстати, нечто подобное происходит и в нашей Солнечной системе. Например, Юпитер своим гравитационным притяжением вызывает плавление внутренней части своего спутника – Ио. Таким образом происходит массовое извержение вулканов на этом самом вулканическом мире в нашей Солнечной системе.
Как уже писал Фокус, ученые нашли две похожие на Землю планеты всего в 16 световых годах от нас и на них могут быть условия пригодные для существования жизни.