Как закончит свою жизнь Земля: ученые впервые нашли планету, которая летит прямо к звезде

Новое исследование предоставило больше информации о том, как заканчивают свою жизнь планеты, которые вращаются вокруг стареющих звезд.

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Впервые ученым из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, США, удалось обнаружить планету, которая движется по спирали вокруг своей звезды, что в конечном итоге приведет к ее уничтожению. Такое развитие событие дает представление о том, что произойдет с Землей, когда наше Солнце начнет умирать, пишет Phys.

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На самом деле планета под названием Kepler-1658b была обнаружена космическим телескопом "Кеплер" еще в 2009 году, но целых десять лет потребовалось ученым, чтобы она перешла из статуса кандидата на экзопланету в звание новой открытой планеты. С 2019 года ученые проводили наблюдение за газовым гигантом, который принадлежит к классу планет под названием горячие Юпитеры.

Теперь же ученые из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики представили результаты длительной научной работы, которая показала, что им удалось впервые определить планету, которая идет на катастрофическое сближение со своей умирающей звездой.

Экзопланета Kepler-1658b делает полный оборот вокруг своей звезды, которая находится на стадии превращения в красного гиганта, за менее, чем 3 дня. То есть год на этой планете длится всего чуть меньше, чем полнедели. Сама планета находится на расстоянии в 2600 световых лет от нас, но она намного горячее нашего Юпитера, хоть и похожа него, ведь ее орбита вокруг звезды находится на 1/8 части расстояния между Меркурием и Солнцем.

[ + – ] Экзопланета Kepler-1658b делает полный оборот вокруг своей звезды, которая находится на стадии превращения в красного гиганта, за менее, чем 3 дня. То есть год на этой планете длится всего чуть меньше, чем полнедели. Сама планета находится на расстоянии в 2600 световых лет от нас, но она намного горячее нашего Юпитера, хоть и похожа него, ведь ее орбита вокруг звезды находится на 1/8 части расстояния между Меркурием и Солнцем Фото: phys.org

Ученые выяснили, что планета медленно, но верно, сближается со своей звездой, которая находится на завершающей стадии своей эволюции. Согласно расчетам астрономов, планета постепенно сокращает время вращения вокруг звезды со скорость в 131 миллисекунду в год.

По словам Шреяса Виссапрагада из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики, если эта скорость сохранится, то планета столкнется со своей звездой менее, чем через 3 млн лет и погибнет.

"У нас есть первое прямое доказательство такого катастрофического сближения планеты с умирающей звездой", — говорит Виссапрагада.

По словам ученых, сейчас звезда постепенно становится больше в размерах и увеличивает свою яркость и в будущем превратится в красного гиганта. За приближение планеты к звезде ответственно гравитационное притяжение последней.

Ученые считают, что многие планеты заканчивают свою жизнь в результате столкновением со звездой и это может произойти и с нашей Землей, когда через несколько миллиардов лет Солнце также начнет умирать.

[ + – ] Ученые считают, что многие планеты заканчивают свою жизнь в результате столкновением со звездой и это может произойти и с нашей Землей, когда через несколько миллиардов лет Солнце также начнет умирать Фото: MARK A. GARLICK / MARKGARLICK.CO & UNIVERSITY OF WARWICK

"Я считаю, что через 5 млрд лет Солнце превратится в красного гиганта и орбита Земли также начнет сокращаться. Я почти уверен, что Меркурий и Венера столкнутся с Солнцем, но что касается Земли, ее судьба пока еще не ясна так четко",- говорит Виссапрагада.

Новое исследование также помогло ученым выяснить, почему Kepler-1658b кажется даже горячее и ярче, чем они ожидали. Астрономы пришли к выводу, что за этим стоит то же гравитационное притяжение звезды, которое помогает освобождать планете больше энергии.

Кстати, нечто подобное происходит и в нашей Солнечной системе. Например, Юпитер своим гравитационным притяжением вызывает плавление внутренней части своего спутника – Ио. Таким образом происходит массовое извержение вулканов на этом самом вулканическом мире в нашей Солнечной системе.

Как уже писал Фокус, ученые нашли две похожие на Землю планеты всего в 16 световых годах от нас и на них могут быть условия пригодные для существования жизни.