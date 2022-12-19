Не лишние, а запасные. Ученые нашли две похожие на Землю планеты всего в 16 световых годах от нас

Эти две планеты находятся относительно недалеко от нас по космическим меркам.

Related video

Испанские ученые представили свое новое исследование, в котором говорится об открытии двух новых экзопланет, которые вращаются вокруг звезды GJ 1002 на расстоянии в 16 световых лет от Земли. По космическим меркам это очень близкое расстояние, то есть эти планеты по сути находятся не так далеко. Данные планеты очень похожи на Землю и на них могут быть условия пригодные для существования жизни, пишет ScienceAlert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые из Канарского института астрофизики, Испания, открыли две новые экзопланеты — GJ 1002b и GJ 1002c. Они вращаются вокруг красного карлика (тип звезд, которые не яркие, как Солнце) под названием GJ 1002 в 16 световых годах от нас.

[ + – ] Ученые из Канарского института астрофизики, Испания, открыли две новые экзопланеты — GJ 1002b и GJ 1002c. Они вращаются вокруг красного карлика (тип звезд, которые не яркие, как Солнце) под названием GJ 1002 в 16 световых годах от нас Фото: ScienceAlert

По словам ученых, эта звезда достаточно холодная и тусклая, а это значит ее зона обитаемости намного меньше, чем у Солнца. Зоной обитаемости называется регион космоса вокруг звезды, в котором находятся планеты, на которых потенциально может существовать вода, а значит и жизнь. На таких планетах не слишком жарко и не слишком холодно, чтобы вода и жизнь там могли существовать.

"На данный момент мы знаем, что по размеру и массе эти две планеты похожи на Землю, но пока еще рано говорить о том, есть ли там вода, а тем более жизнь. Для этого нам нужно провести дополнительные исследования", — говорит Вера Мария Пэссенджер из Канарского института астрофизики.

Для того, чтобы обнаружить планеты GJ 1002b и GJ 1002c ученые изучили более 100 снимков данного региона космоса и провели анализ света звезды, и эти данные указали на наличие двух, похожих на Землю миров.

По словам ученых, планета GJ 1002b находится ближе к своей звезде, и совершает полный оборот вокруг нее за 10 дней, то есть год здесь длится всего лишь треть земного месяца. Вторая планета, GJ 1002c, находится дальше и продолжительность года здесь составляет всего 20 дней.

[ + – ] По словам ученых, планета GJ 1002b находится ближе к своей звезде, и совершает полный оборот вокруг нее за 10 дней, то есть год здесь длится всего лишь треть земного месяца. Вторая планета, GJ 1002c, находится дальше и продолжительность года здесь составляет всего 20 дней Фото: ScienceAlert

То, что эти планеты расположены близко к своей звезде поможет астрономам получить намного больше информации о них. Например, сейчас ученые нацелили свои усилия на изучение их атмосфер либо на основе света, который они отражают, либо на основе излучающего планетами тепла. В частности, ученые хотят выяснить, не только то, существует ли на поверхности этих планет вода, но и присутствует ли в их атмосферах кислород.

На сегодня астрономы уже подтвердили существование более 5 тысяч планет вне Солнечной системы и новые технологии позволяют не только находить новые планеты, но и изучать их внутренний состав и состав их атмосфер. Также ученые сейчас могут обнаруживать не только огромные газовые гиганты, но и небольшие экзопланеты, по размерам похожие на Землю, которые к тому же могут находиться очень далеко от нас.

"Наше открытие еще раз доказывает, что похожие на Землю планеты в нашей галактике не являются редкостью. Если взять эти две экзопланеты, то теперь мы знаем о существовании уже семи таких миров, которые находятся относительно недалеко от Земли", — говорит Пэссенджер.

Фокус уже писал о том, что астрономы выяснили, что две уже известные экзопланеты могут представлять собой настоящие водные миры, то есть они почти полностью состоят из воды. Самое главное, что по своим размерам они ненамного превышают Землю и принадлежат к типу планет, которые называю супер-Земля.

Также Фокус писал о том, что нечто странное происходит с некоторыми звездами. По словам ученых, красные гиганты они "глючат" и этому есть несколько объяснений.