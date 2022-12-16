Две планеты-близнецы, полностью покрытые водой: ученые открыли новые супер-Земли

Ученые выяснили, что две очень похожие друг на друга планеты не на много больше Земли.

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Новое исследование предполагает, что две планеты, которые обнаружил уже неработающий космический телескоп "Кеплер" могут быть водными мирами, пишет Space.

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Еще в 2014 году уже неработающий космический телескоп "Кеплер" обнаружил сразу три планеты, которые вращаются вокруг звезды Kepler-138. Только сейчас канадские ученые с помощью космического телескопа Хаббл смогли поближе познакомится с этими мирами.

Оказалось, что две планеты под названием Kepler-138c и Kepler-138d скорее всего являются водными мирами и лишь немного превосходят Землю по размеру. А третья планета, Kepler-138b, по размерам напоминает Марс, поэтому она является одной из самых маленьких известных на сегодня экзопланет. Также все данные указывают на то, что здесь находится еще и четвертая планета, которая может получить название Kepler-138e. Все эти планеты находятся на расстоянии в 218 световых лет от нас в созвездии Лиры.

[ + – ] Новое исследование предполагает, что две планеты, которые обнаружил уже неработающий космический телескоп "Кеплер" могут быть водными мирами Фото: space.com

По словам Бьорна Беннеке из Монреальського университета, Канада, ранее считалось, что так называемые супер-Земли, то есть планеты немного больше Земли в основном состоят из металлов и камня. Но эти две планеты абсолютно другие – они скорее всего являются полностью водными мирами.

Хотя это только предположение, но ученые выражают сильную уверенность в правильности своих выводов. Планеты Kepler-138c и Kepler-138d примерно в 3 раза больше Земли, но только в 2 раза тяжелее ее, поэтому они не такие плотные, как Земля. Также ученых удивил тот факт, что эти планеты являются практически близнецами, учитывая все их характеристики.

[ + – ] Планеты Kepler-138c и Kepler-138d примерно в 3 раза больше Земли, но только в 2 раза тяжелее ее, поэтому они не такие плотные, как Земля. Также ученых удивил тот факт, что эти планеты являются практически близнецами, учитывая все их характеристики Фото: space.com

По словам ученых, эти планеты могут быть похожими на ледяные спутники Юпитера – Европу и Сатурна – Энцелад тем, что они могут также скрывать огромные океаны под своей поверхностью и над каменным ядром. Но эти планеты точно не ледяные, ведь они находятся намного ближе к своей звезде.

Ученые считают, что температура на поверхности этих двух водных миров составляет немного больше, чем 100 градусов Цельсия и у них толстая и плотная атмосфера, которая состоит из пара. Но в любом случае вода под этой атмосферой имеется, хотя она и очень горячая, считают ученые. Что касается четвертой потенциальной планеты, Kepler-138e. То ученые предполагают, что она может быть также водным миром.

Фокус уже писал о новом исследовании планеты 55 Cancri e, которая находится на расстоянии в 41 световой год от Земли. Оказалось, что это действительно адская планета, которая невероятно близко вращается вокруг своей звезды.

Также Фокус писал о том, что ученые объяснили, почему четыре планеты Солнечной системы окружены кольцами и чем они отличаются, учитывая, что самые известные кольца у Сатурна.

Также Фокус писал о том, что на на Марсе произошло гигантское марсотрясение и по мощности оно эквивалентно всем остальным подобным событиям вместе взятым.