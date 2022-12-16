Дві планети-близнюки повністю покриті водою: вчені відкрили нові суперземлі

Учені з'ясували, що дві дуже схожі одна на одну планети не набагато більші за Землю.

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Нове дослідження передбачає, що дві планети, які виявив космічний телескоп "Кеплер", що вже не працює, можуть бути водними світами, пише Space.

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Ще у 2014 році космічний телескоп "Кеплер", який уже не працює, виявив одразу три планети, що обертаються навколо зірки Kepler-138. Тільки зараз канадські вчені за допомогою космічного телескопа "Габбл" змогли ближче познайомитися з цими світами.

Виявилося, що дві планети під назвою Kepler-138c і Kepler-138d, швидше за все, є водними світами та лише трохи перевершують Землю за розміром. А третя планета Kepler-138b за розмірами нагадує Марс, тому вона є однією з найменших відомих на сьогодні екзопланет. Також усі дані вказують на те, що тут є ще четверта планета, яка може отримати назву Kepler-138e. Всі ці планети розташовані на відстані 218 світлових років від нас у сузір'ї Ліри.

[ + – ] Нове дослідження передбачає, що дві планети, які виявив космічний телескоп "Кеплер", що вже не працює, можуть бути водними світами Фото: space.com

За словами Бйорна Беннеке з Монреальського університету, що в Канаді, раніше вважалося, що так звані суперземлі, тобто планети трохи більші за Землю, в основному складаються з металів і каменю. Але ці дві планети абсолютно інші — вони, швидше за все, є повністю водними світами.

Хоча це припущення, але вчені висловлюють сильну впевненість у правильності своїх висновків. Планети Kepler-138c і Kepler-138d приблизно в 3 рази більші за Землю, але тільки вдвічі важчі за неї, тому вони не такі щільні, як Земля. Також учених здивував той факт, що ці планети є практично близнюками з огляду на всі їхні характеристики.

[ + – ] Планети Kepler-138c і Kepler-138d приблизно в 3 рази більші за Землю, але тільки вдвічі важчі за неї, тому вони не такі щільні, як Земля. Також учених здивував той факт, що ці планети є практично близнюками з огляду на всі їхні характеристики. Фото: space.com

За словами вчених, ці планети можуть бути схожими на крижаний супутник Юпітера, Європу, та Сатурна, Енцелада, тим, що вони можуть приховувати величезні океани під своєю поверхнею та над кам'яним ядром. Але ці планети точно не крижані, адже вони розташовані набагато ближче до своєї зірки.

Учені вважають, що температура на поверхні цих двох водних світів становить трохи більше, ніж 100 градусів за Цельсієм, і в них товста і щільна атмосфера, яка складається з пари. Але в будь-якому випадку, вода під цією атмосферою є, хоча вона дуже гаряча, вважають учені. Щодо четвертої потенційної планети, Kepler-138e, то вчені припускають, що вона може бути водним світом.

Фокус уже писав про нове дослідження планети 55 Cancri e, яка розташована на відстані 41 світлового року від Землі. Виявилося, що це справді пекельна планета, яка неймовірно близько обертається навколо своєї зірки.

Також Фокус писав про те, що вчені пояснили, чому чотири планети Сонячної системи оточені кільцями та чим вони відрізняються, враховуючи, що найвідоміші кільця — в Сатурна.

Також Фокус писав про те, що на Марсі стався гігантський маротрус, і за потужністю він еквівалентний усім іншим подібним подіям разом узятим.