Не зайві, а запасні. Вчені знайшли дві схожі на Землю планети всього за 16 світлових років від нас

Ці дві планети розташовані відносно недалеко від нас за космічними мірками.

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Іспанські вчені представили своє нове дослідження, в якому йдеться про відкриття двох нових екзопланет, що обертаються навколо зірки GJ 1002 на відстані 16 світлових років від Землі. За космічними мірками це дуже близька відстань, тобто ці планети насправді рощзташовані не так далеко. Ці планети дуже схожі на Землю, і на них можуть бути придатні умови для існування життя, пише ScienceAlert.

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Учені з Канарського інституту астрофізики, що в Іспанії, відкрили дві нові екзопланети — GJ 1002b і GJ 1002c. Вони обертаються навколо червоного карлика (тип зірок, які не такі яскраві, як Сонце) під назвою GJ 1002 за 16 світлових років від нас.

[ + – ] Учені з Канарського інституту астрофізики, що в Іспанії, відкрили дві нові екзопланети — GJ 1002b і GJ 1002c. Вони обертаються навколо червоного карлика (тип зірок, які не такі яскраві, як Сонце) під назвою GJ 1002 за 16 світлових років від нас. Фото: ScienceAlert

За словами вчених, ця зірка досить холодна й тьмяна, а це означає, що її зона, придатна для життя, набагато менша, ніж у Сонця. Зоною, придатною для життя, називається регіон космосу навколо зірки, у якому розташовані планети, на яких потенційно може існувати вода, а значить, і життя. На таких планетах не надто спекотно та не надто холодно, щоб вода й життя там могли існувати.

"Наразі ми знаємо, що за розміром і масою ці дві планети схожі на Землю, але поки що рано говорити про те, чи є там вода, ба більше життя. Для цього нам потрібно провести додаткові дослідження", — каже Віра Марія Песенджер із Канарського інституту астрофізики.

Для того, щоб виявити планети GJ 1002b і GJ 1002c, вчені вивчили понад 100 знімків цього регіону космосу та провели аналіз світла зірки, і ці дані вказали на наявність двох, схожих на Землю світів.

За словами вчених, планета GJ 1002b розташована ближче до своєї зірки та здійснює повний оборот навколо неї за 10 днів, тобто рік тут триває лише третину земного місяця. Друга планета, GJ 1002c, розташована далі, і тривалість року тут складає всього 20 днів.

[ + – ] За словами вчених, планета GJ 1002b розташована ближче до своєї зірки та здійснює повний оборот навколо неї за 10 днів, тобто рік тут триває лише третину земного місяця. Друга планета, GJ 1002c, розташована далі, і тривалість року тут складає всього 20 днів. Фото: ScienceAlert

Те, що ці планети розташовані близько до своєї зірки, допоможе астрономам отримати набагато більше інформації про них. Наприклад, зараз вчені націлили свої зусилля на вивчення їх атмосфер або на основі світла, яке вони відображають, або на основі тепла, що випромінює планетами. Зокрема, вчені хочуть з'ясувати, чи не тільки те, чи існує на поверхні цих планет вода, а й чи присутній в їх атмосферах кисень.

На сьогодні астрономи вже підтвердили існування понад 5 тисяч планет поза Сонячною системою і нові технології дозволяють не лише знаходити нові планети, а й вивчати їхній внутрішній склад та склад їхніх атмосфер. Також вчені зараз можуть виявляти не лише величезні газові гіганти, а й невеликі екзопланети, за розмірами схожі на Землю, які, до того ж, можуть знаходитися дуже далеко від нас.

"Наше відкриття ще раз доводить, що схожі на Землю планети в нашій галактиці не є рідкістю. Якщо взяти ці дві екзопланети, то тепер ми знаємо про існування вже семи таких світів, які знаходяться недалеко від Землі", — говорить Песенджер.

Фокус вже писав про те, що астрономи з'ясували, що дві вже відомі екзопланети можуть бути справжніми водними світами, тобто вони майже повністю складаються з води. Найголовніше, що за своїми розмірами вони не набагато перевищують Землю і належать до типу планет, які називаю супер-Земля.

Також Фокус писав про те, що щось дивне трапляється з деякими зірками. За словами вчених, червоні гіганти вони "глючать", і цьому є кілька пояснень.