Як закінчить своє життя Земля: вчені вперше знайшли планету, яка летить прямо до зірки
Нове дослідження надало більше інформації про те, як закінчують своє життя планети, які обертаються навколо зірок, що старіють.
Вперше вченим із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, США, вдалося виявити планету, яка рухається по спіралі навколо своєї зірки, що врешті-решт призведе до її знищення. Такий розвиток події дає уявлення про те, що станеться із Землею, коли наше Сонце почне вмирати, пише Phys.
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Насправді планета під назвою Kepler-1658b була виявлена космічним телескопом "Кеплер" ще в 2009 році, але цілих десять років знадобилося вченим, щоб вона перейшла зі статусу кандидата на екзопланету у звання нової відкритої планети. З 2019 року вчені проводили спостереження за газовим гігантом, що належить до класу планет під назвою «Гарячі Юпітери».
Тепер учені з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики представили результати тривалої наукової роботи, яка показала, що їм вдалося вперше визначити планету, яка йде на катастрофічне зближення зі своєю зіркою, що вмирає.
Екзопланета Kepler-1658b робить повний оберт навколо своєї зірки, яка знаходиться на стадії перетворення на червоного гіганта, за менш ніж 3 дні. Тобто рік на цій планеті триває трохи менше, ніж пів тижня. Сама планета знаходиться на відстані 2600 світлових років від нас, але вона набагато гарячіша за нашого Юпітера, хоч і схожа на нього, адже її орбіта навколо зірки знаходиться на 1/8 частини відстані між Меркурієм і Сонцем.
Вчені з'ясували, що планета повільно, але вірно зближується зі своєю зіркою, яка знаходиться на завершальній стадії своєї еволюції. Згідно з розрахунками астрономів, планета поступово скорочує час обертання навколо зірки зі швидкістю 131 мілісекунду на рік.
За словами Шреяса Віссапрагада з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, якщо ця швидкість збережеться, то планета зіштовхнеться зі своєю зіркою менш ніж через 3 млн років і загине.
"У нас є перший прямий доказ такого катастрофічного зближення планети з зіркою, що вмирає", — говорить Віссапрагада.
За словами вчених, зараз зірка поступово стає більшою у розмірах і збільшує свою яскравість і в майбутньому перетвориться на червоного гіганта. За наближення планети до зірки відповідає гравітаційне тяжіння останньої.
Вчені вважають, що багато планет закінчують своє життя в результаті зіткненням із зіркою і це може статися і з нашою Землею, коли через кілька мільярдів років Сонце також почне вмирати.
"Я вважаю, що через 5 млрд років Сонце перетвориться на червоного гіганта і орбіта Землі також почне скорочуватися. Я майже впевнений, що Меркурій і Венера зіткнуться з Сонцем, але щодо Землі її доля поки що не ясна так чітко", — говорить Віссапрагада.
Нове дослідження також допомогло вченим з'ясувати, чому Kepler-1658b здається навіть гарячішим і яскравішим, ніж вони очікували. Астрономи дійшли висновку, що за цим стоїть те ж гравітаційне тяжіння зірки, яке допомагає видавати планеті більше енергії.
До речі, щось подібне трапляється і в нашій Сонячній системі. Наприклад, Юпітер своїм гравітаційним тяжінням викликає плавлення внутрішньої частини свого супутника – Іо. Таким чином відбувається масове виверження вулканів на цьому вулканічному світі в нашій Сонячній системі.
Як вже писав Фокус, вчені знайшли дві схожі на Землю планети всього в 16 світлових роках від нас і на них можуть бути придатні умови для існування життя.