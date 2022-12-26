Як закінчить своє життя Земля: вчені вперше знайшли планету, яка летить прямо до зірки

Нове дослідження надало більше інформації про те, як закінчують своє життя планети, які обертаються навколо зірок, що старіють.

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Вперше вченим із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, США, вдалося виявити планету, яка рухається по спіралі навколо своєї зірки, що врешті-решт призведе до її знищення. Такий розвиток події дає уявлення про те, що станеться із Землею, коли наше Сонце почне вмирати, пише Phys.

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Насправді планета під назвою Kepler-1658b була виявлена космічним телескопом "Кеплер" ще в 2009 році, але цілих десять років знадобилося вченим, щоб вона перейшла зі статусу кандидата на екзопланету у звання нової відкритої планети. З 2019 року вчені проводили спостереження за газовим гігантом, що належить до класу планет під назвою «Гарячі Юпітери».

Тепер учені з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики представили результати тривалої наукової роботи, яка показала, що їм вдалося вперше визначити планету, яка йде на катастрофічне зближення зі своєю зіркою, що вмирає.

Екзопланета Kepler-1658b робить повний оберт навколо своєї зірки, яка знаходиться на стадії перетворення на червоного гіганта, за менш ніж 3 дні. Тобто рік на цій планеті триває трохи менше, ніж пів тижня. Сама планета знаходиться на відстані 2600 світлових років від нас, але вона набагато гарячіша за нашого Юпітера, хоч і схожа на нього, адже її орбіта навколо зірки знаходиться на 1/8 частини відстані між Меркурієм і Сонцем.

[ + – ] Екзопланета Kepler-1658b робить повний оберт навколо своєї зірки, яка знаходиться на стадії перетворення на червоного гіганта, за менш ніж 3 дні. Тобто рік на цій планеті триває трохи менше, ніж пів тижня. Сама планета знаходиться на відстані в 2600 світлових років від нас, але вона набагато гарячіша за нашого Юпітера, хоч і схожа на нього, адже її орбіта навколо зірки знаходиться на 1/8 частини відстані між Меркурієм і Сонцем. Фото: mask-covid

Вчені з'ясували, що планета повільно, але вірно зближується зі своєю зіркою, яка знаходиться на завершальній стадії своєї еволюції. Згідно з розрахунками астрономів, планета поступово скорочує час обертання навколо зірки зі швидкістю 131 мілісекунду на рік.

За словами Шреяса Віссапрагада з Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, якщо ця швидкість збережеться, то планета зіштовхнеться зі своєю зіркою менш ніж через 3 млн років і загине.

"У нас є перший прямий доказ такого катастрофічного зближення планети з зіркою, що вмирає", — говорить Віссапрагада.

За словами вчених, зараз зірка поступово стає більшою у розмірах і збільшує свою яскравість і в майбутньому перетвориться на червоного гіганта. За наближення планети до зірки відповідає гравітаційне тяжіння останньої.

Вчені вважають, що багато планет закінчують своє життя в результаті зіткненням із зіркою і це може статися і з нашою Землею, коли через кілька мільярдів років Сонце також почне вмирати.

[ + – ] Вчені вважають, що багато планет закінчують своє життя в результаті зіткненням із зіркою і це може статися і з нашою Землею, коли через кілька мільярдів років Сонце також почне вмирати Фото: экзопланета

"Я вважаю, що через 5 млрд років Сонце перетвориться на червоного гіганта і орбіта Землі також почне скорочуватися. Я майже впевнений, що Меркурій і Венера зіткнуться з Сонцем, але щодо Землі її доля поки що не ясна так чітко", — говорить Віссапрагада.

Нове дослідження також допомогло вченим з'ясувати, чому Kepler-1658b здається навіть гарячішим і яскравішим, ніж вони очікували. Астрономи дійшли висновку, що за цим стоїть те ж гравітаційне тяжіння зірки, яке допомагає видавати планеті більше енергії.

До речі, щось подібне трапляється і в нашій Сонячній системі. Наприклад, Юпітер своїм гравітаційним тяжінням викликає плавлення внутрішньої частини свого супутника – Іо. Таким чином відбувається масове виверження вулканів на цьому вулканічному світі в нашій Сонячній системі.

Як вже писав Фокус, вчені знайшли дві схожі на Землю планети всього в 16 світлових роках від нас і на них можуть бути придатні умови для існування життя.