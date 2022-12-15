Восемь сильнейших вспышек на Солнце: на Земле уже появились проблемы, но будут еще (видео)

Ученые считают, что это только начало и дальше стоит ожидать еще серию выбросов мощного излучения.

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Космический аппарат Solar Dynamics Observatory, который наблюдает за Солнцем, зафиксировал на нашей звезде появление сразу восьми очень мощных солнечных вспышек. Одна из них уже спровоцировала кратковременное отключение радиосвязи над Атлантическим океаном в среду, 14 декабря, пишет Space.

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Серия из восьми очень мощных солнечных вспышек класса М появилась на Солнце 14 декабря 2022 года. Но ученые прогнозируют, что новое солнечное пятно под названием AR3165 может готовить еще серию таких же сильных вспышек, а может даже мощнее. По словам ученых, которые следят за космической погодой, солнечное пятно AR3165 разрастается и в нем уже зафиксированы мощнейшие выбросы энергии.

[ + – ] Космический аппарат Solar Dynamics Observatory, который наблюдает за Солнцем, зафиксировал на нашей звезде появление сразу восьми очень мощных солнечных вспышек Фото: NASA

Вспышками на Солнце являются всплески электромагнитного излучения, которые перемещаются в космосе со скоростью света. Если они летят в сторону Земли, то есть источник вспышек направлен на нашу планету, то это излучение достигает Земли уже через 8 минут. Ученые точно уже знают, что одна из вспышек класса М6 стала причиной выброса потока излучения, которое быстро достигло Земли в среду, 14 декабря и это стало причиной кратковременного отключения радиосвязи над Атлантическим океаном.

По словам ученых, все 8 вспышек относятся к классу М и это были вспышки класса М2, М3 и М6. Согласно классификации вспышек на Солнце, они все относятся к пяти разным классам и класс М – это один из самых мощных выбросов излучения.

[ + – ] По словам ученых, все 8 вспышек относятся к классу М и это были вспышки класса М2, М3 и М6. Согласно классификации вспышек на Солнце, они все относятся к пяти разным классам и класс М – это один из самых мощных выбросов излучения Фото: NASA

Следующий класс солнечных вспышек – это класс Х. Это самый опасный тип вспышек для Земли, ведь такое излучение может вызвать долговременный сбой в работе связи и систем навигации. Ученые прогнозируют, что 8 вспышек на Солнце – это только начало и можно ожидать также выбросов излучения класса Х в ближайшее время.

Солнечное пятно AR3165 – это одна из активных областей на Солнце, которые представляют собой более темные и более холодные регионы в нижних слоях атмосферы нашей звезды. Из-за перемещений линий магнитного поля здесь происходит высвобождение огромного количества энергии.

Но часто бывает так, что вспышки на Солнце выпускают не только сильнейшее излучение, но также сопровождаются корональными выбросами массы. Это огромные потоки плазмы, которые вылетают в космос, но они летят намного медленнее и могут достичь Земли в течение 2-3 дней. Такие потоки плазмы вызывают еще большие проблемы на Земле, если солнечное пятно обращено к нашей планете. Когда эти частицы достигают Земли, то они остановятся причиной появления геомагнитных бурь, то может навредить работе энергосистем на планете и спутников на орбите. Чем сильнее вспышка на Солнце, тем большим является выброс плазмы.

[ + – ] Но часто бывает так, что вспышки на Солнце выпускают не только сильнейшее излучение, но также сопровождаются корональными выбросами массы. Это огромные потоки плазмы, которые вылетают в космос, но они летят намного медленнее и могут достичь Земли в течение 2-3 дней Фото: NASA

По данным ученых, пока что ни одна из восьми солнечных вспышек не сопровождалась корональными выбросами массы. Но все может изменится с появлением новых вспышек на Солнце, которые должны появится в ближайшие дни и они, согласно прогнозу, будут как класса М, так и, возможно, класса Х.

Что касается порядковых номеров, которые идут в названии классов солнечных вспышек то они отображают силу такого извержения по десятибалльной шкале. Но стоит заметить, что, например, вспышка класса М9 будет в десять раз слабее вспышки класса Х1.

Фокус уже писал о том, что на Солнце недавно появилась корональная дыра, которая выбросила в космос огромный поток плазмы, который полетел к Земле с невероятной скоростью.

Также Фокус писал о том, что в Китае завершили создание самого большого солнечного телескопа в мире, который будет проводить наблюдения за нашей звездой.

Солнечные вспышки кроме того, что могут вызвать проблемы на Земле, могут также повлиять на работу приборов спутников, как уже было сказано выше, но еще и оказать негативное влияние на работу МКС. Но Фокус уже писал о том, что на орбитальной станции возникала новая проблема не из-за солнечной активности. В любом случае эта проблема помешала выйти астронавтам в открытый космос.