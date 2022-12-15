Вісім сильних спалахів на Сонці: на Землі вже виникли проблеми, але будуть іще (відео)

Учені вважають, що це лише початок, і далі варто чекати ще на серію викидів потужного випромінювання.

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Космічний апарат Solar Dynamics Observatory, який спостерігає за Сонцем, зафіксував на нашій зірці появу одразу восьми дуже потужних сонячних спалахів. Одна з них уже спровокувала короткочасне відключення радіозв'язку над Атлантичним океаном у середу, 14 грудня, пише Space.

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Серія з восьми дуже потужних сонячних спалахів класу М з'явилася на Сонці 14 грудня 2022 року. Але вчені прогнозують, що нова сонячна пляма під назвою AR3165 може готувати ще серію таких же потужних спалахів, а може, навіть потужніша. За словами вчених, які стежать за космічною погодою, сонячна пляма AR3165 розростається, і в ній вже зафіксовано потужні викиди енергії.

[ + – ] Космічний апарат Solar Dynamics Observatory, який спостерігає за Сонцем, зафіксував на нашій зірці появу одразу восьми дуже потужних сонячних спалахів Фото: NASA

Спалахами на Сонці є сплески електромагнітного випромінювання, які переміщуються у космосі зі швидкістю світла. Якщо вони летять у бік Землі, тобто джерело спалахів спрямовано на нашу планету, це випромінювання досягає Землі вже за 8 хвилин. Учені вже точно знають, що один зі спалахів класу М6 став причиною викиду потоку випромінювання, яке швидко досягло Землі в середу, 14 грудня, і це стало причиною короткочасного відключення радіозв'язку над Атлантичним океаном.

За словами вчених, усі 8 спалахів належать до класу М, і це були спалахи класу М2, М3 та М6. Згідно з класифікацією спалахів на Сонці, всі вони належать до п'яти різних класів, і клас М — це один із найпотужніших викидів випромінювання.

[ + – ] За словами вчених, усі 8 спалахів належать до класу М, і це були спалахи класу М2, М3 та М6. Згідно з класифікацією спалахів на Сонці, всі вони належать до п'яти різних класів, і клас М — це один із найпотужніших викидів випромінювання. Фото: NASA

Наступний клас сонячних спалахів — це клас Х. Це найнебезпечніший тип спалахів для Землі, адже таке випромінювання може спричинити довготривалий збій у роботі зв'язку та систем навігації. Вчені прогнозують, що 8 спалахів на Сонці — це лише початок, і очікується також викидів випромінювання класу Х найближчим часом.

Сонячна пляма AR3165 — це одна з активних областей на Сонці, які є більш темними та холоднішими регіонами в нижніх шарах атмосфери нашої зірки. Через переміщення ліній магнітного поля тут відбувається вивільнення величезної кількості енергії.

Але часто буває так, що спалахи на Сонці випускають не тільки сильне випромінювання, але й супроводжуються корональними викидами маси. Це величезні потоки плазми, які вилітають у космос, але вони летять набагато повільніше та можуть досягти Землі протягом 2-3 днів. Такі потоки плазми викликають ще більші проблеми на Землі, якщо сонячна пляма звернена до нашої планети. Коли ці частинки досягають Землі, то вони зупиняться причиною появи геомагнітних бур, може зашкодити роботі енергосистем на планеті й супутників на орбіті. Чим сильніший спалах на Сонці, тим більшим є викид плазми.

[ + – ] Але часто буває так, що спалахи на Сонці випускають не тільки сильне випромінювання, але й супроводжуються корональними викидами маси. Це величезні потоки плазми, які вилітають у космос, але вони летять набагато повільніше та можуть досягти Землі протягом 2-3 днів. Фото: NASA

За даними вчених, поки що жоден із восьми сонячних спалахів не супроводжувався корональними викидами маси. Але все може змінитися з появою нових спалахів на Сонці, які мають з'явитися найближчими днями, і вони, згідно з прогнозом, будуть як класу М, так і, можливо, класу Х.

Що стосується порядкових номерів, які йдуть у назві класів сонячних спалахів, то вони відображають силу такого виверження за десятибальною шкалою. Але варто зауважити, що, наприклад, спалах класу М9 буде вдесятеро слабший за спалах класу Х1.

Фокус уже писав про те, що на Сонці нещодавно з'явилася корональна діра, яка викинула в космос величезний потік плазми, що полетів до Землі з неймовірною швидкістю.

Також Фокус писав про те, що в Китаї завершили створення найбільшого сонячного телескопа у світі, який проводитиме спостереження за нашою зіркою.

Сонячні спалахи, крім того, що можуть викликати проблеми на Землі, можуть також вплинути на роботу приладів супутників, як уже було сказано вище, і ще й негативно вплинути на роботу МКС. Але Фокус уже писав про те, що на орбітальній станції виникала нова проблема не через сонячну активність. У будь-якому разі ця проблема завадила вийти астронавтам у відкритий космос.