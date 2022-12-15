Дірява, як решето. На орбіті протікала російська частина МКС, зірвавши вихід астронавтів у космос (відео)

На російському космічному кораблі "Союз" стався незрозумілий витік охолоджувальної рідини, й поки невідомо чому.

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У четвер, 15 грудня, двоє російських астронавтів на МКС не змогли вийти у відкритий космос через те, що наземна команда помітила значний витік рідини для охолодження з космічного корабля "Союз МС-22". Витік із зістикованого з МКС корабля тривав понад 3 години, і російські інженери досі шукають причину цієї події, пише The Guardian.

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На відео, яке опублікувало NASA, видно, як потік частинок у вигляді сніжинок виривається із задньої частини космічного корабля "Союз". Цей потік частинок є витіканням рідини для охолодження із системи охолодження космічного корабля. Цю проблему помітила о 2:45 за Києвом, 15 грудня, російська наземна команда.

Сама подія сталася перед тим, як двоє російських астронавтів на МКС Сергій Прокоф'єв та Дмитро Петелін уже зібралися до виходу у відкритий космос. Ця подорож за межі орбітальної станції мала тривати 6 годин і 40 хвилин. Астронавти вже навіть одягли на себе скафандри, але диспетчери на Землі перервали вихід у космос.

Фото: NASA

У NASA заявили, що витік рідини стався в зовнішній системі охолодження космічного корабля "Союз". Хоча точну причину витоку поки не встановлено і російські інженери продовжують вивчати дані й намагаються з'ясувати, що могло спровокувати такий витік.

У заяві NASA сказано, що зараз версія про те, що це була рідина для охолодження, ще обговорюється в "Роскосмосі". Також російська команда намагається зрозуміти, наскільки небезпечна ця проблема для цілісності космічного корабля "Союз". За даними NASA, витік тривав приблизно 3 години, але екіпажу МКС нічого не загрожує.

[ + – ] За даними NASA, витік тривав приблизно 3 години, але екіпажу МКС нічого не загрожує Фото: NASA

За словами Емілі Нельсон з NASA, фахівці "Роскосмосу" повинні перевірити всі системи на космічному кораблі та вжити необхідних заходів відповідно до своїх інструкцій. Російські експерти мають вивчити проблему та знайти її причину, а також зрозуміти, у якому стані перебуває "Союз". Свої висновки вони мають озвучити вже найближчим часом.

За даними NASA, вихід цих же російських астронавтів у відкритий космос вже скасовувався наприкінці листопада, коли виявили проблему із системою охолодження їхніх скафандрів.

Космічний корабель "Союз МС-22" ще у вересні цього року доставив на МКС Прокоф'єва, Петеліна та астронавта NASA Френка Рубіо. На цьому кораблі троє членів екіпажу МКС мають повернутися на Землю у березні 2023 року. Також корабель "Союз" є "рятувальною шлюпкою" для астронавтів на орбіті на випадок надзвичайної ситуації, яка потребує евакуації екіпажу.

Зараз на МКС знаходяться 7 астронавтів: троє росіян, три американці та один представник Японії.

Варто зауважити, що з МКС зараз зістиковано і космічний корабель Crew Dragon від SpaceX, який доставив на орбіту в жовтні астронавтів NASA Ніколь Манн і Джоша Кассаду, японського астронавта Коіті Ваката і росіянку Анну Кікіну.

Як уже писав Фокус, NASA готується до закінчення роботи МКС вже до кінця цього десятиліття. Тому станції готується заміна, і це буде орбітальний комплекс Orbital Reef. Під час випробувань прототипу житлового модуля нової станції стався вибух, але в NASA задоволені результатом.

Також Фокус писав про те, що на Місяць летить перший японський посадковий апарат, і він уже зробив перший знімок Землі з космосу.