На шляху до Місяця. Японський посадковий апарат зробив перші знімки Землі з космосу (фото)

На фото Земля має дещо незвичайний вигляд на тлі темного космосу.

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Перший японський посадковий апарат, який зараз летить на Місяць, створили приватна компанія з Токіо під назвою ispace. Він вирушив у політ 11 грудня, а вже 13 грудня надіслав на Землю свої перші зображення з глибокого космосу, пише Space.

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Фокус уже писав про те, що перший японський місячний космічний апарат Hakuto-R вивели на навколоземну орбіту ракетою Falcon 9 від SpaceX ще 11 грудня. Hakuto-R є першим посадковим апаратом Японії, який у квітні наступного року має висадитися на Місяць. На борту цього апарата перебуває перший місяцехід, який створили в арабській країні, а саме в ОАЕ.

Як повідомили в компанії ispace, посадковий апарат вийшов на зв'язок 13 грудня та надіслав своє перше зображення з космосу. На цьому знімку можна побачити Землю, хоч вона й має вигляд півмісяця, але насправді це наша планета. У нижньому правому куті зображення можна побачити частину Hakuto-R. У повідомленні сказано, що камера, встановлена на японському посадковому апараті, зробила свої перші зображення через 19 годин після відокремлення від верхнього ступеня ракети-носія.

[ + – ] На цьому знімку можна побачити Землю, хоч вона й має вигляд півмісяця, але насправді це наша планета. У нижньому правому куті зображення можна побачити частину Hakuto-R. У повідомленні сказано, що камера, встановлена на японському посадковому апараті, зробила свої перші зображення через 19 годин після відокремлення від верхнього ступеня ракети-носія. Фото: space.com

Якщо все піде за планом, то Hakuto-R здійснить перше в Японії приземлення на місячну поверхню, і так ця країна стане четвертою у світі, чий апарат здійснив посадку на нашому супутнику. Після приземлення з посадкового апарату виїде місяцехід "Рашид" і проведе два тижні, досліджуючи місячну поверхню.

Але поки що в компанії ispace не кажуть про те, що буде після приземлення. Зважаючи на те, що це перший випробувальний політ для посадкового апарата, керівники місії просто стежать за реалізацією кожного етапу. Першою фазою був успішний вихід у космос, далі була перевірка зв'язку та перевірка працездатності камери. У японській компанії кажуть, що постійно повідомлятимуть про те, що відбувається з апаратом у космосі аж до його наближення до Місяця й до висадки. Звичайно ж, успішна посадка знаменуватиме початок масштабної програми, у межах якої ispace планує в майбутньому часто запускати такі апарати на Місяць для доставки корисних вантажів.

[ + – ] Якщо все піде за планом, то Hakuto-R здійснить перше в Японії приземлення на місячну поверхню, і так ця країна стане четвертою у світі, чий апарат здійснив посадку на нашому супутнику. Фото: space.com

Команда цієї місії заявила, що всі дані показують, що апарат летить у правильному напрямку, всі прилади працюють добре, а сонячні панелі отримують енергію. До того, як ispace реалізує свої амбітні цілі щодо застосування свого посадкового апарата як транспорту на Місяць для корисних вантажів, буде ще два випробувальні польоти — у 2024 та 2025 роках.

Також Фокус писав, що завершився перший етап місячної програми NASA під назвою Artemis. Космічний корабель Orion здійснив успішну подорож до Місяця та вже повернувся на Землю. Під час свого зближення з нашою планетою він зробив кілька дивовижних фотографій Землі.

Як уже писав Фокус, у космос вирушить унікальний 2-тонний супутник NASA, який уперше проведе найповніший огляд океанів, морів і річок на Землі.