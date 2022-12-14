На пути к Луне. Японский посадочный аппарат сделал первые снимки Земли из космоса (фото)

На фотографиях Земля выглядит несколько необычно на фоне темного космоса.

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Первый японский посадочный аппарат, который сейчас летит на Луну, был создан частной компанией из Токио под названием ispace. Он отправился в полет 11 декабря, а уже 13 декабря прислал на Землю свои первые изображения из глубокого космоса, пишет Space.

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Фокус уже писал о том, что первый японский лунный космический аппарат Hakuto-R был выведен на околоземную орбиту ракетой Falcon 9 от SpaceX еще 11 декабря. Hakuto-R является первым посадочным аппаратом Японии, который в апреле следующего года должен высадиться на Луну. На борту этого аппарата находится первый луноход, который создали в арабской стране, а именно в ОАЭ.

Как сообщили в компании ispace, посадочный аппарат вышел на связь 13 декабря и прислал свое первое изображение из космоса. На этом снимке можно увидеть Землю, хотя она и выглядит как полумесяц, но на самом деле это наша планета. В правом нижнем углу изображения можно увидеть часть Hakuto-R. В сообщении сказано, что камера, установленная на японском посадочном аппарате, сделала свои первые изображения через 19 часов после отделения от верхней ступени ракеты-носителя.

[ + – ] На этом снимке можно увидеть Землю, хотя она и выглядит как полумесяц, но на самом деле это наша планета. В правом нижнем углу изображения можно увидеть часть Hakuto-R. В сообщении сказано, что камера, установленная на японском посадочном аппарате, сделала свои первые изображения через 19 часов после отделения от верхней ступени ракеты-носителя Фото: space.com

Если все пойдет по плану, то Hakuto-R совершит первое в истории Японии приземление на лунную поверхность и таким образом эта страна станет четвертой в мире, чей аппарат совершил посадку на нашем спутнике. После приземления из посадочного аппарата выедет луноход "Рашид" и проведет две недели исследуя лунную поверхность.

Но пока что в компании ispace не говорят о том, что будет после приземления. Учитывая то, что это первый испытательный полет для посадочного аппарата, руководители миссии просто следят за реализацией каждого этапа. Первой фазой был успешный выход в космос, далее была проверка связи и проверка работоспособности камеры. В японской компании говорят, что будут постоянно сообщать о том, что происходит с аппаратом космосе вплоть до его приближения к Луне и до самой высадки. Конечно же, успешная посадка будет знаменовать начало масштабной программы, в рамках которой ispace планирует в будущем часто запускать такие аппараты на Луну для доставки полезных грузов.

[ + – ] Если все пойдет по плану, то Hakuto-R совершит первое в истории Японии приземление на лунную поверхность и таким образом эта страна станет четвертой в мире, чей аппарат совершил посадку на нашем спутнике Фото: space.com

Команда этой миссии заявила, что все данные показывают, что аппарат летит в верном направлении, все приборы работают хорошо, а его солнечные панели получают энергию. До того, как ispace реализует свои амбициозные цели по применению своего посадочного аппарата качестве транспорта на Луну для полезных грузов, буде еще два испытательных полета – в 2024 и в 2025 годах.

Также Фокус писал о том, что завершился первый этап лунной программы NASA под названием Artemis. Космический корабль Orion совершил успешное путешествие к Луне и уже вернулся на Землю. Во время своего сближения с нашей планетой он сделал несколько удивительных фотографий Земли.

Как уже писал Фокус, в космос отправится уникальный 2-тонный спутник NASA, который впервые проведет наиболее полный обзор океанов, морей и рек на Земле.