Исторический полет SpaceX на Луну: на спутник Земли полетели три уникальных космических аппарата (видео)

Компания Илона Маска отправила в космос японский посадочный аппарат, луноход ОАЭ и лунный спутник NASA.

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11 декабря 2022 года с мыса Канаверал, штат Флорида, США, в космос полетела ракета Falcon 9 от компании SpaceX. Она вывела в космос лунный посадочный аппарат Hakuto-R частной японской компании ispace, на борту которого находится луноход, созданный в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) под названием "Рашид". Также ракета отправила в космос спутник Lunar Flashlight от NASA, который будет искать на Луне водяной лед, пишет Space.

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В воскресенье, 11 декабря, состоялся старт ракеты Falcon 9 от компании SpaceX тремя полезными грузами на борту. Запуск состоялся в 9.38 по Киеву и уже через почти 9 минут первая ступень ракеты вернулась на место старта.

[ + – ] Посадочный аппарат Hakuto-R внутри ракеты Falcon 9 Фото: SpaceX

Примерно через 74 минут после начала полета вторая ступень ракеты отправила к Луне посадочный аппарат Hakuto-R частной японской компании ispace, а еще через 6 минут в полет отравился спутник Lunar Flashlight.

[ + – ] Примерно через 74 минут после начала полета вторая ступень ракеты отправила к Луне посадочный аппарат Hakuto-R частной японской компании ispace Фото: SpaceX

Если все пойдет по плану, то весной 2023 года Hakuto-R вместе с луноходом "Рашид" совершит на Луну и это будет первое в истории приземление японского космического аппарата на поверхность нашего спутника.

Примерно через 3 месяца полета спутник Lunar Flashlight выйдет на очень вытянутую орбиту вокруг Луны, на которой в конце этого десятилетия будет летать небольшая космическая станция Gateway. Она будет построена в рамках реализации лунной программы NASA Artemis.

NASA планирует создать на Луне первую базу и Lunar Flashlight будет искать необходимый для процветания этого форпоста водяной лед в кратерах возле Южного полюса Луны, где будет находится эта база. Но основная полезная нагрузка этой миссии — это посадочный аппарат Hakuto-R. Он должен будет приземлится на Луне в апреле следующего года в кратере Атлас, который находится на территории Моря Холода.

[ + – ] Lunar Flashlight Фото: NASA

Запуск этого посадочного аппарата на Луну – это важнейшая миссия для Японии, ведь до сих пор только аппараты США, Китая и бывшего СССР высаживались на поверхность Луны.Но, по словам представителей токийской компании ispace, полет Hakuto-R считается испытательным, в рамках которого будет протестирована новая технология доставки полезных грузов на Луну. И самым ценным пока что грузом является 10-килограммовый луноход "Рашид", созданный в ОАЭ. В время своей двухнедельной миссии луноход будет исследовать поверхность Луны и делать фотографии.

[ + – ] Запуск посадочного аппарата Hakuto-R на Луну – это важнейшая миссия для Японии, ведь до сих пор только аппараты США, Китая и бывшего СССР высаживались на поверхность Луны Фото: space.com

Согласно заявлению компании ispace, в 2024 и 2025 года состоится еще два испытательных полета посадочного аппарата Hakuto-R и только после этого японцы планируют ежегодно отправлять на Луну по две миссии с полезными грузами на борту.

Как уже писал Фокус, старт ракеты Falcon 9 сначала должен был состоятся 30 ноября, а затем его перенесли на 1 декабря, но снова отменили из-за технических трудностей.

Также Фокус писал о том, что в воскресенье, 11 декабря, с Луны на Землю возвращается космический корабль Orion. За завершением миссии NASA Artemis 1 можно следить в прямом эфире.