Луна против SpaceX. Исторический полет на спутник Земли отложили из-за возникших проблем

Запуск на Луну ракеты Falcon 9 с важным грузом не состоялся уже во второй раз.

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Компания SpaceX уже во второй раз за 2 дня откладывает запуск своей ракеты-носителя Falcon 9 на Луну. Эта миссия является по-настоящему исторической для Японии и ОАЭ и о том, когда он все-таки состоится пока не известно, пишет Space.

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Ракета-носитель Falcon 9 должна была еще 30 ноября вывести в космос сразу 3 важнейших космический аппарата. Но инженеры решили еще раз проверить состояние ракеты и перенесли запуск на 1 декабря. Но теперь стало известно, что и этот запуск не состоялся и когда произойдет новый полет на Луну пока в SpaceX не сообщают.

[ + – ] Ракета-носитель Falcon 9 должна была еще 30 ноября вывести в космос сразу 3 важнейших космический аппарата. Но инженеры решили еще раз проверить состояние ракеты и перенесли запуск на 1 декабря. Но теперь стало известно, что и этот запуск не состоялся и когда произойдет новый полет на Луну пока в SpaceX не сообщают Фото: SpaceX

Фокус уже подробно писал о планирующемся запуске ракеты SpaceX на Луну.

Самым главным на борту ракеты является посадочный аппарат Hakuto-R, который создала компания ispace из Японии. Если запуск все же состоится, то для Страны восходящего Солнца посадка космического аппарата на поверхность Луны означает, что она сможет вписать себя в историю наряду со США, СССР и Китаем, как страна, которая успешно доставила на наш спутник космический аппарат.

Hakuto-R – это по сути транспортная система для доставки других космический аппаратов на Луну и другие планеты. И для компании ispace данная миссия является тестовой, чтобы понять, как этот аппарат будет вести себя в космосе и на поверхности Луны.

[ + – ] Самым главным на борту ракеты является посадочный аппарат Hakuto-R, который создала компания ispace из Японии Фото: space.com

Вторым по важности аппаратом на борту Falcon 9 является лунный вездеход, который создали в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Этот 10-килограммовый аппарат под названием "Рашид" спрятан внутри посадочного аппарата Hakuto-R и собственно его он и должен высадить на Луну. Он будет изучать ее поверхность в течение примерно двух недель.

Для Японии эта миссия является исторической не только по вышеописанным причинам, но и потому, что Hakuto-R – это первый в мире частный аппарат, который осуществит высадку на Луну. А для ОАЭ миссия также имеет важнейшее значение, ведь эта страна запустит на Луну свой первый в истории космический аппарат и также присоединится к странам, которые уже исследуют Луну.

[ + – ] Вторым по важности аппаратом на борту Falcon 9 является лунный вездеход, который создали в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Этот 10-килограммовый аппарат под названием "Рашид" спрятан внутри посадочного аппарата Hakuto-R Фото: space.com

И третьим аппаратом на борту ракеты Falcon 9 является орбитальный спутник Lunar Flashlight от NASA. Этот аппарат размером с небольшой рюкзак должен будет искать водяной лед рядом с Южным полюсом Луны, где NASA планирует построить первую лунную базу.

Что касается базы на Луне, то Фокус уже писал о том, что одна из американских компаний получила от NASA больше 50 млн долларов на разработку новой строительной технологии. Она поможет создать колонию не только на Луне, но и на Марсе.

Возвращаясь к отмененной лунной миссии SpaceX стоит сказать, что пока все вышеперечисленные космические аппараты остаются ждать нового запуска внутри ракеты-носителя, которая требует дополнительных проверок, как сообщили в компании Илона Маска.

Напоминаем, что лунная миссия Artemis 1 от NASA продолжается и очень успешно. О ее главных достижениях на данном этапе Фокус уже писал.