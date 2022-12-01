Місяць проти SpaceX. Історичний політ на супутник Землі відклали через виниклі проблеми

Запуск на Місяць ракети Falcon 9 із важливим вантажем не відбувся вже вдруге.

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Компанія SpaceX вже вдруге за 2 дні відкладає запуск своєї ракети-носія Falcon 9 на Місяць. Ця місія є по-справжньому історичною для Японії та ОАЕ і про те, коли вона все-таки відбудеться поки не відомо, пише Space.

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Ракета-носій Falcon 9 повинна була ще 30 листопада вивести в космос відразу 3 найважливіші космічні апарати. Але інженери вирішили ще раз перевірити стан ракети та перенесли запуск на 1 грудня. Але тепер стало відомо, що і цей запуск не відбувся і коли відбудеться новий політ на Місяць, поки в SpaceX не повідомляють.

[ + – ] Ракета-носій Falcon 9 повинна була ще 30 листопада вивести в космос відразу 3 найважливіші космічні апарати. Але інженери вирішили ще раз перевірити стан ракети та перенесли запуск на 1 грудня. Але тепер стало відомо, що і цей запуск не відбувся і коли відбудеться новий політ на Місяць, поки в SpaceX не повідомляють Фото: Starship

Фокус вже докладно писав про план запуску ракети SpaceX на Місяць.

Найголовнішим на борту ракети є посадковий апарат Hakuto-R, який створила компанія ispace із Японії. Якщо запуск все ж таки відбудеться, то для Країни сонця, що сходить, посадка космічного апарату на поверхню Місяця означає, що вона зможе вписати себе в історію поряд із США, СРСР і Китаєм, як країна, яка успішно доставила на наш супутник космічний апарат.

Hakuto-R — це насправді транспортна система для доставки інших космічних апаратів на Місяць та інші планети. І для компанії ispace ця місія є тестовою, щоб зрозуміти, як цей апарат поводитиметься в космосі та на поверхні Місяця.

[ + – ] Найголовнішим на борту ракети є посадковий апарат Hakuto-R, який створила компанія ispace із Японії. Фото: space.com

Другим за важливістю апаратом на борту Falcon 9 є місячний всюдихід, який створили в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Цей 10-кілограмовий апарат під назвою "Рашид" захований усередині посадкового апарату Hakuto-R і, власне, його він і повинен висадити на Місяць. Він вивчатиме її поверхню протягом приблизно двох тижнів.

Для Японії ця місія є історичною не лише з вищеописаних причин, а й тому, що Hakuto-R – це перший у світі приватний апарат, який здійснить висадку на Місяць. А для ОАЕ місія також має найважливіше значення, адже ця країна запустить на Місяць свій перший в історії космічний апарат і приєднається до країн, які вже досліджують Місяць.

[ + – ] Другим за важливістю апаратом на борту Falcon 9 є місячний всюдихід, який створили в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ). Цей 10-кілограмовий апарат під назвою "Рашид" захований усередині посадкового апарату Hakuto-R Фото: space.com

І третім апаратом на борту ракети Falcon 9 є орбітальний супутник Lunar Flashlight від NASA. Цей апарат розміром з невеликий рюкзак повинен буде шукати водяну кригу поряд з Південним полюсом Місяця, де NASA планує побудувати першу місячну базу.

Що стосується бази на Місяці, то Фокус вже писав про те, що одна з американських компаній отримала від NASA більше 50 млн. доларів на розробку нової будівельної технології. Вона допоможе створити колонію не лише на Місяці, а й на Марсі.

Повертаючись до скасованої місячної місії SpaceX варто сказати, що поки всі перераховані вище космічні апарати залишаються чекати нового запуску всередині ракети-носія, яка вимагає додаткових перевірок, як повідомили в компанії Ілона Маска.

Нагадуємо, що місячна місія Artemis 1 від NASA продовжується і дуже успішно. Про її головні здобутки на нинішньому етапі Фокус уже писав.