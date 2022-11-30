SpaceX відправляє на Місяць перший у світі приватний посадковий апарат

Якщо все пройде успішно, то Японія стане четвертою країною у світі, яка здійснила посадку свого апарату на місячній поверхні.

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Компанія SpaceX на своїй ракеті Falcon 9 1 грудня 2022 відправить на Місяць перший у світі приватний посадковий апарат. І цей апарат належить японській компанії. Спочатку запуск з мису Канаверал, штат Флорида, США, запланували на 30 листопада, то фахівці SpaceX вирішили провести додаткові перевірки ракети та її готовність до польоту, пише ScienceAlert.

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Досі лише США, СРСР та Китай змогли посадити на поверхню Місяця роботизований посадковий апарат. Тепер Японія стане четвертою країною в цьому списку.

Але посадковий апарат під назвою Hakuto-R був створений японською компанією ispace, тому це буде перший у світі комерційний апарат на Місяці. Він має приземлитися на поверхні нашого супутника у квітні 2023 року у кратері Атлас на видимому боці Місяця.

[ + – ] Кратер Атлас на Місяці Фото: NASA

Разом з японським посадковим апаратом, розмір якого становить приблизно 2 на 2,5 метри, на Місяць полетить і 10-кілограмовий всюдихід "Рашид", створений в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ця країна робить лише перші кроки в освоєнні космосу, але орбітальний апарат ОАЕ "Надія", або "Аль-Амаль" арабською, вже літає навколо Марса. Якщо все пройде успішно, то ця місія стане першою місячною місією для цієї країни.

[ + – ] Посадковий апарат Hakuto-R Фото: space.com

За словами генерального директора компанії ispace Такеші Хакамада, для створення посадкового апарату Hakuto-R знадобилося 6 років. Компанія ispace, в якій працює лише 200 співробітників, заявляє, що прагне розширити присутність людини у космосі, надаючи транспортні засоби під час польотів на Місяць.

"Наша мета полягає в тому, щоб створити економічно життєздатну та стійку екосистему в навколомісячному просторі", — каже Хакамада.

Що стосується всюдихода "Рашид", то він має зробити фотографії місячної поверхні та провести деякі дослідження під час своєї місії, яка триватиме приблизно 14 земних днів. Також ракета Falcon 9 відправить на навколомісячну орбіту маленький супутник Lunar Flashlight від NASA, який шукатиме водяний лід усередині кратерів поблизу Південного полюса Місяця.

Lunar Flashlight перебуватиме на дуже витягнутій орбіті навколо Місяця, на якій у майбутньому літатиме і нова космічна станція Gateway. Ця станція буде побудована у межах місячної програми NASA Artemis. Поки цією орбітою літає лише космічний апарат CAPSTONE, який у середині листопада прибув до Місяця.

Якщо все піде за планом, ракета-носій повернеться на Землю приблизно через 8 хвилин і 15 секунд після старту. Водночас розгінний ступінь ракети запустить апарат Hakuto-R через 46,5 хвилини польоту, а супутник Lunar Flashlight — через 6 хвилин після цього.

До речі, за запуском і польотом ракети Falcon 9 можна буде спостерігати в прямому ефірі.

Фокус вже писав про те, як апарат CAPSTONE прибув до Місяця і чому він такий важливий для місячної програми NASA.

Що стосується Японії, то Фокус вже писав про неприємний інцидент, який стався в цій країні під час експериментів, що моделюють польоти в космос. Виявилось, що вчені сфабрикували дані про результати дослідження.

Також Фокус писав про те, що місячна програма NASA Artemis набирає обертів. Принаймні, перший етап цієї програми, в межах якого триває політ космічного корабля Orion, демонструє значні успіхи.