Японські вчені сфальшували дані під час моделювання польоту на МКС

Один з японських астронавтів, який керував дослідженням, попри фальсифікації, все ж таки полетить на орбітальну станцію.

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Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA) повідомило, що група вчених, під керівництвом астронавта Сатосі Фурукава, сфальсифікувала результати експерименту, метою якого було змоделювати повсякденне життя на борту МКС. Космічне агентство зробить догану астронавту, але він все одно вирушить на космічну станцію наступного року, пише Gizmodo.

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У повідомленні JAXA сказано, що агентство піддасть Сатосі Фурукаву дисциплінарним стягненням за фальсифікацію даних про результати експерименту, в якому взяли участь 40 осіб. Під час цього експерименту люди перебували у закритих приміщеннях, які імітували умови на космічній станції. Вчені перевіряли стан людей і що вони переживали під час імітації космічного польоту.

Учасники експерименту провели приблизно 2 тижні у спеціальній установі у місті Цукуба на північний схід від столиці Японії — Токіо. Згідно з планом, вчені мали оцінити рівень стресу та психічне здоров'я учасників. Для цього вчені мали провести опитування після закінчення експерименту.

Але натомість двоє вчених сфальшували дані про стан учасників експерименту, не проводячи жодних опитувань, і внесли неправдиву інформацію до кінцевого звіту. По суті, ці вчені самі вигадали, що написати у підсумкових результатах.

[ + – ] Сатосі Фурукава Фото: Wikipedia

Але представники JAXA розпочали розслідування після того, як побачили, що із підсумковими даними щось не так. Експеримент вартістю 1,4 млн доларів не отримав свого продовження і був припинений. За словами представників JAXA, вчені, які брали участь в експерименті, заявили, що вони були надто зайняті, щоб приділяти достатньо часу збору даних.

JAXA оголосить догану 58-річному астронавту Сатосі Фурукаве, який керував експериментом. Але оскільки він особисто не брав участі у фабрикації даних, це не вплине на його майбутню місію на МКС у 2023 році.

Японська агенція аерокосмічних досліджень також заявила, що зараз розглядається можливість повернення отриманих грошей від уряду Японії на проведення експерименту.

Представники JAXA заявили, що вони докладуть максимум зусиль, щоб таке більше ніколи не повторилося.

Фокус вже писав про те, що JAXA в 2024 планує відправити космічний апарат для дослідження супутників Марса. На один із них — Фобос, навіть спуститься спеціальний всюдихід, який має зібрати зразки місцевої гірської породи.

Також Фокус писав про те, що Європейська південна обсерваторія відзначила свій 60-річний ювілей і як подарунок опублікувала нове зображення культової туманності Конус, яка виглядає як космічний монстр.

Як уже писав Фокус, у межах місячної місії NASA Artemis 1 космічний корабель Orion встановив уже другий за кілька днів рекорд дальності польоту від Землі.