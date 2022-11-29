Японские ученые сфальсифицировали данные во время моделирования полета на МКС

Один из японских астронавтов, который руководил исследованием, несмотря на фальсификации все же полетит на орбитальную станцию.

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Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило о том, что группа ученых, под руководством астронавта Сатоси Фурукава, сфальсифицировала результаты эксперимента, целью которого было смоделировать повседневную жизнь на борту МКС. Космическое агентство сделает выговор астронавту, но он все равно отправится на космическую станцию ​​в следующем году, пишет Gizmodo.

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В сообщении JAXA сказано, что агентство подвергнет Сатоси Фурукаву дисциплинарным взысканиям за фальсификацию данных о результатах эксперимента, в котором приняли участие 40 человек. Во время этого эксперимента люди находились в закрытых помещениях, которые имитировали условия на космической станции. Ученые проверяли состояние людей и что они испытывали во время имитации космического полета.

Участники эксперимента провели примерно 2 недели в специальном учреждении в городе Цукуба к северо-востоку от столицы Японии – Токио. Согласно плану, ученые должны были оценить уровень стресса и психическое здоровье участников. Для этого ученые должны были провести опрос по окончанию эксперимента.

Но вместо этого двое ученых сфальсифицировали данные о состоянии участников эксперимента, не проводя никаких опросов и внесли не правдивую информацию в конечный отчет. По сути, эти ученые сами придумали, что написать в итоговых результатах.

[ + – ] Сатоси Фурукава Фото: Wikipedia

Но представители JAXA начали расследование после того, как увидели, что с итоговыми данными что-то не так. Эксперимент стоимостью в 1,4 млн долларов не получил своего продолжения и был приостановлен. По словам представителей JAXA, ученые, принимавшие участие в эксперименте, заявили, что они были слишком заняты, чтобы уделять достаточно времени сбору данных.

JAXA объявит выговор 58-летнему астронавту Сатоси Фурукаве, который руководил экспериментом. Но, поскольку он лично не участвовал в фабрикации данных, это не повлияет на его предстоящую миссию на МКС в 2023 году.

Японское агентство аэрокосмических исследований также заявило, что сейчас рассматривается возможность возврата полученных денег от правительства Японии на проведение эксперимента.

Представители JAXA заявили, что они приложат максимум усилий для того, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

Фокус уже писал о том, что JAXA в 2024 году планирует отправить космический аппарат для исследования спутников Марса. На один из них – Фобос, даже спустится специальный вездеход, который должен будет собрать образцы местной горной породы.

Также Фокус писал о том, что Европейская южная обсерватория отметила свой 60-летний юбилей и в качестве подарка опубликовала новое изображение культовой туманности Конус, которая выглядит как космический монстр.

Как уже писал Фокус, в рамках лунной миссии NASA Artemis 1 космический корабль Orion установил уже второй за несколько дней рекорд дальности полета от Земли.