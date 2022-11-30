SpaceX отправляет на Луну первый в мире частный посадочный аппарат

Если все пройдет успешно, то Япония станет четвертой страной в мире, которая осуществила посадку своего аппарата на лунной поверхности.

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Компания SpaceX на своей ракете Falcon 9 1 декабря 2022 года отправит на Луну первый в мире частный посадочный аппарат. И это аппарат принадлежит японской компании. Изначально запуск с мыса Канаверал, штат Флорида, США, был запланирован на 30 ноября, то специалисты SpaceX решили провести дополнительные проверки ракеты и ее готовности к полету, пишет ScienceAlert.

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До сих пор только США, СССР и Китай смогли посадить на поверхность Луны роботизированный посадочный аппарат. Теперь же Япония станет четвертой страной в этом списке.

Но посадочный аппарат под названием Hakuto-R был создан японской компанией ispace, а потому это будет первый в мире коммерческий аппарат на Луне. Он должен приземлиться на поверхности нашего спутника в апреле 2023 года в кратере Атлас на видимой стороне Луны.

[ + – ] Кратер Атлас на Луне Фото: NASA

Вместе с японским посадочным аппаратов, размер которого составляет примерно 2 на 2,5 метра, на Луну полетит и 10-килограммовый вездеход "Рашид", который был создан в Объединенных Арабских Эмиратах. Эта страна делает только первые шаги в освоении космоса, но орбитальный аппарат ОАЭ "Надежда", или "Аль-Амаль" по-арабски, уже летает вокруг Марса. Если все пройдет успешно, то данная миссия станет первой лунной миссией для этой страны.

[ + – ] Посадочный аппарат Hakuto-R Фото: space.com

По словам генерального директора компании ispace Такеши Хакамада, для создания посадочного аппарата Hakuto-R понадобилось целых 6 лет. Компания ispace, в которой работает всего 200 сотрудников, заявляет, что стремится расширить присутствие человека в космосе, предоставляя транспортные средства во время полетов на Луну.

"Наша цель состоит в том, чтобы создать экономически жизнеспособную и устойчивую экосистему в окололунном пространстве", — говорит Хакамада.

Что касается вездехода "Рашид", то он должен сделать фотографии лунной поверхности и провести некоторые исследования во время своей миссии, которая продлится примерно 14 земных дней. Также ракета Falcon 9 отправит на окололунную орбиту маленький спутник Lunar Flashlight от NASA, который будет искать водяной лед внутри кратеров вблизи Южного полюса Луны.

Lunar Flashlight будет находиться на очень вытянутой орбите вокруг Луны, на которой в будущем будет летать и новая космическая станция Gateway. Эта станция будет построена в рамках лунной программы NASA Artemis. Пока что на этой орбите летает только космический аппарат CAPSTONE, который в середине ноября прибыл к Луне.

Если все пойдет по плану, то ракета-носитель вернется на Землю примерно через 8 минут и 15 секунд после старта. В то же время разгонная ступень ракеты запустит аппарат Hakuto-R через 46,5 минут полета, а спутник Lunar Flashlight — через 6 минут после этого.

Кстати за запуском и полетом ракеты Falcon 9 можно будет наблюдать в прямом эфире.

Фокус уже писал о том, как аппарат CAPSTONE прибыл к Луне и почему он так важен для лунной программы NASA.

Что касается Японии, то Фокус уже писал о неприятном инциденте, который произошел в этой стране во время экспериментов, моделирующих полеты в космос. Оказалось, что ученые сфабриковали данные о результатах исследования.

Также Фокус писал о том, что лунная программа NASA Artemis набирает обороты. По крайней мере первый этап этой программы, в рамках которого продолжается полет космического корабля Orion, демонстрирует значительные успехи.