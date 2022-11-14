Микроволновка на Луне. Крошечный и очень важный спутник NASA достиг спутника Земли

Космический аппарат вышел на ту же орбиту, по которой в скором будущем будет вращаться вокруг Луны орбитальная станция Gateway.

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Выход крошечного спутника CAPSTONE на окололунную орбиту можно назвать историческим событием. Ведь до этого еще ни один подобный аппарат не летал вокруг спутника Земли. Его главная задача состоит в том, чтобы провести тест орбиты, по которой будет кружить вокруг Луны новая космическая станция, пишет Space.

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Поздно вечером 13 ноября крошечный спутник CAPSTONE, который весит всего 25 кг и по размерам напоминает обычную микроволновку, достиг Луны после более 4 месяцев тернистого пути в космосе. Сейчас спутник вышел почти на нужную очень вытянутую эллиптическую орбиту вокруг Луны, где уже в конце этого десятилетия будет летать новая орбитальная станция под названием Gateway. Первые сегменты этой станции отправятся в космос уже в 2024 году, но до этого нужно проверить стабильность ее будущей орбиты и для этого как раз и нужен космический аппарат CAPSTONE.

[ + – ] Поздно вечером 13 ноября крошечный спутник CAPSTONE, который весит всего 25 кг и по размерам напоминает обычную микроволновку, достиг Луны после более 4 месяцев тернистого пути в космосе Фото: NASA

Стоит заметить, что в течение следующих 6 месяцев, этот аппарат будет летать по орбите, на которой не летал еще ни один земной космический аппарат. Также во время полета NASA проведет с помощью спутника проверку работоспособности навигационных приборов и приборов связи. Эти тесты будут проведены с задействованием орбитального лунного аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, который уже 13 лет изучает Луну.

Чтобы выйти на точно определенную эллиптическую орбиту вокруг Луны, CAPSTONE выполнит в ближайшие дни еще два корректирующих маневра.

[ + – ] Чтобы выйти на точно определенную эллиптическую орбиту вокруг Луны, CAPSTONE выполнит в ближайшие дни еще два корректирующих маневра Фото: NASA

Можно с уверенность сказать, что более, чем четырехмесячный полет этого крошечного космического аппарата к Луне был тернистым. Аппарат отправился в космос еще в конце июня этого года, но вскоре у него возникли первые проблемы, которые все удалось решить, как уже писал Фокус. Через 2 месяца у CAPSTONE возникли новые проблемы, которые также инженеры NASA успешно решили, как уже писал Фокус.

NASA сейчас активно готовится к запуску тяжелой ракеты-носителя SLS, которая отправит к Луне космический корабль Orion в беспилотное путешествие вокруг Луны в рамках миссии Artemis 1. Как уже писал Фокус, запуск запланирован на 16 ноября, если все пойдет по плану. Но эту ракету, которая уже несколько месяцев не может никак полететь в космос, нужно отправить туда не позже середины декабря. Дело в том, что у ракет тоже есть свой срок годности, который как раз истекает через месяц.

Ракета-носитель SLS в качестве полезного груза должна вывести на орбиту Луны еще 10 таких же маленьких спутников, как и CAPSTONE. Их задача состоит в исследовании Луны из космоса, а один космический аппарат даже отправит на ее поверхность крошечный посадочный модуль.

[ + – ] Ракета-носитель SLS в качестве полезного груза должна вывести на орбиту Луны еще 10 таких же маленьких спутников, как и CAPSTONE. Их задача состоит в исследовании Луны из космоса, а один космический аппарат даже отправит на ее поверхность крошечный посадочный модуль Фото: NASA

Хотя аппарат CAPSTONE является первым из себе подобных, который добрался к Луне, все же были еще два таких же аппарата, которые покинули пределы околоземной орбиты. Еще в 2018 году вокруг Марса кружили два крошечных спутника, которые предоставили данные об успешной посадке аппарата InSight на поверхность Красной планеты и даже успели сделать несколько снимков Марса.

Кстати, этот посадочный аппарат уже умирает на Марсе и скоро закончит свою работу. Как уже писал Фокус, недавно он прислал на Землю свой последний снимок.