Історичний політ SpaceX на Місяць: на супутник Землі полетіли три унікальні космічні апарати (відео)

Компанія Ілона Маска відправила в космос японський посадковий апарат, місяцехід ОАЕ та місячний супутник NASA.

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11 грудня 2022 з мису Канаверал, штат Флорида, США, в космос полетіла ракета Falcon 9 від компанії SpaceX. Вона вивела в космос місячний посадковий апарат Hakuto-R приватної японської компанії ispace, на борту якого знаходиться місяцехід, створений в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ) під назвою "Рашид". Також ракета відправила в космос супутник Lunar Flashlight від NASA, який шукатиме на Місяці водяний лід, пише Space.

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У неділю, 11 грудня, відбувся старт ракети Falcon 9 від компанії SpaceX трьома корисними вантажами на борту. Запуск відбувся о 9:38 за Києвом і вже за майже 9 хвилин перший ступінь ракети повернувся на місце старту.

[ + – ] Посадковий апарат Hakuto-R усередині ракети Falcon 9 Фото: Starship

Приблизно через 74 хвилини після початку польоту другий ступінь ракети відправив до Місяця посадковий апарат Hakuto-R приватної японської компанії ispace, а ще через 6 хвилин у політ відправився супутник Lunar Flashlight.

[ + – ] Приблизно через 74 хвилини після початку польоту другий ступінь ракети відправив до Місяця посадковий апарат Hakuto-R приватної японської компанії ispace Фото: Starship

Якщо все піде за планом, то навесні 2023 року Hakuto-R разом із місяцеходом "Рашид" здійснить посадку на Місяць і це буде перше в історії приземлення японського космічного апарату на поверхню супутника.

Приблизно через 3 місяці польоту супутник Lunar Flashlight вийде на дуже витягнуту орбіту навколо Місяця, де наприкінці цього десятиліття літатиме невелика космічна станція Gateway. Вона буде побудована у межах реалізації місячної програми NASA Artemis.

NASA планує створити на Місяці першу базу і Lunar Flashlight шукатиме необхідний для процвітання цього форпосту водяний лід у кратерах біля Південного полюса Місяця, де буде ця база. Але основне корисне навантаження цієї місії — посадковий апарат Hakuto-R. Він повинен буде приземлитися на Місяці у квітні наступного року у кратері Атлас, що знаходиться на території Моря Холоду.

[ + – ] Lunar Flashlight Фото: NASA

Запуск цього посадкового апарату на Місяць — це найважливіша місія для Японії, адже досі тільки апарати США, Китаю та колишнього СРСР висаджувалися на поверхню Місяця. Але, зас ловами представників токійської компанії ispace, політ Hakuto-R вважється випробовувальним, у межах якого буде протестовано нову технологію доставки корисних вантажів на Місяць. І найціннішим поки що вантажем є 10-кілограмовий місяцехід "Рашид", створений в ОАЕ. Під час своєї двотижневої місії місяцехід досліджуватиме поверхню Місяця і робитиме фотографії.

[ + – ] Запуск посадкового апарату Hakuto-R на Місяць – це найважливіша місія для Японії, адже досі лише апарати США, Китаю та колишнього СРСР висаджувалися на поверхню Місяця. Фото: space.com

Згідно із заявою компанії ispace, у 2024 та 2025 роках відбудеться ще два випробувальні польоти посадкового апарату Hakuto-R і лише після цього японці планують щорічно відправляти на Місяць по дві місії з корисними вантажами на борту.

Як уже писав Фокус, старт ракети Falcon 9 спочатку мав відбутися 30 листопада, а потім його перенесли на 1 грудня, але знову скасували через технічні складнощі.

Також Фокус писав про те, що у неділю, 11 грудня, з Місяця на Землю повертається космічний корабель Orion. За завершенням місії NASA Artemis 1 можна стежити у прямому ефірі.