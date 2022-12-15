Дырявая как решето. На орбите протекла российская часть МКС, сорвав выход астронавтов в космос (видео)

На российском космическом корабле "Союз" произошла необъяснимая утечка охлаждающей жидкости и пока неизвестно почему.

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В четверг, 15 декабря, двое российских астронавтов на МКС не смогли выйти в открытый космос из-за того, что наземная команда заметила значительную утечку охлаждающей жидкости из космического корабля "Союз МС-22". Утечка из состыкованного с МКС корабля продолжалась более 3 часов, и российские инженеры до сих пор ищут причину этого события, пишет The Guardian.

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На видео, которое опубликовало NASA, видно, как поток частиц в виде снежинок вырывается из задней части космического корабля "Союз". Этот поток частиц является утечкой охлаждающей жидкости из системы охлаждения космического корабля. Эту проблему заметила в 2:45 по Киеву, 15 декабря, российская наземная команда.

Само событие произошло перед тем, как двое российских астронавтов на МКС Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин уже собрались к выходу в открытый космос. Данное путешествие за пределы орбитальной станции должно было продлится 6 часов и 40 минут. Астронавты уже даже надели на себя скафандры, но диспетчеры на Земле прервали выход в космос.

Фото: NASA

В NASA заявили, что наблюдаемая утечка охлаждающей жидкости произошла во внешней системе охлаждения космического корабля "Союз". Хотя точная причина утечки пока не установлена и российские инженеры продолжают изучать данные и пытаются выяснить, что могло спровоцировать такую утечку.

В заявлении NASA сказано, что сейчас версия о том, что это была охлаждающая жидкость еще обсуждается в "Роскосмосе". Также российская команда пытается понять насколько опасная эта проблема для целостности космического корабля "Союз". По данным NASA, утечка продолжалась примерно 3 часа, но экипажу МКС ничего не угрожает.

[ + – ] По данным NASA, утечка продолжалась примерно 3 часа, но экипажу МКС ничего не угрожает Фото: NASA

По словам Эмили Нельсон из NASA, специалисты "Роскосмоса" должны проверить все системы на космическом корабле и принять необходимые меры в соответствии со своими инструкциями. Российские эксперты должны изучить проблему и найти ее причину, а также понять в каком состоянии находится "Союз". Свои выводы они должны озвучить уже в ближайшее время.

По данным NASA, выход этих же российских астронавтов в открытый космос уже отменялся в конце ноября, когда была обнаружена проблема с системой охлаждения их скафандров.

Космический корабль "Союз МС-22" еще в сентябре этого года доставил на МКС Прокопьева, Петелина и астронавта NASA Фрэнка Рубио. На этом корабле трое членов экипажа МКС должны вернутся на Землю в марте 2023 года. Также корабль "Союз" является "спасательной шлюпкой" для астронавтов на орбите на случай чрезвычайной ситуации, требующей эвакуации экипажа.

В настоящее время на МКС находятся 7 астронавтов: трое россиян, три американца и один представитель Японии.

Стоит заметить, что с МКС сейчас состыкован и космический корабль Crew Dragon от SpaceX, который доставил на орбиту в октябре астронавтов NASA Николь Манн и Джоша Кассаду, японского астронавта Коити Ваката и россиянку Анну Кикину.

Как уже писал Фокус, NASA готовится к окончанию работы МКС уже к концу этого десятилетия. Поэтому станции готовится замена и это будет орбитальный комплекс Orbital Reef. Во время испытаний прототипа жилого модуля новой станции произошел взрыв, но в NASA довольны результатом.

Также Фокус писал о том, что на Луну летит первый японский посадочный аппарат и он уже сделал первый снимок Земли из космоса.