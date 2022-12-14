Один из модулей будущей космической станции был взорван: в NASA довольны результатом (видео)

Взрыв на самом деле был контролируемым, но тем не менее впечатляющим.

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В американской компании Sierra Space идет активная подготовка к созданию новой орбитальной космической станции Orbital Reef, которая должна будет заменить МКС. Недавно специалисты компании провели очередное испытание небольшого прототипа будущего жилого модуля станции, пишет Space.

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Для того, чтобы проверить надежность будущего надувного жилого модуля космической станции Orbital Reef под названием LIFE, специалисты взорвали конструкцию. Это было необходимо, чтобы проверить уровень максимального давления, которое может выдержать модуль, чтобы не появилось угрозы его повреждения в космосе. Это очень важно, ведь данная конструкция будет жилищем для будущих астронавтов на станции.

[ + – ] Так будет выглядеть новая космическая станция Orbital Reef Фото: space.com

Станция Orbital Reef должна заменить устаревшую МКС на орбите уже в начале 2030-х годов. Созданием этой станции занимаются несколько американских компаний, а возглавляет проект компания Джеффа Безоса Blue Origin. Фокус уже писал о том, что NASA одобрило представленный проект станции Orbital Reef и выделило 1,5 млрд долларов на первоначальные разработки.

Данная станция станет первым частным объектом такого масштаба на околоземной орбите, хотя есть и другие компании, которые также планируют создать нечто подобное.

Это испытание прототипа жилого модуля было уже вторым в 2022 году, когда жилище для астронавтов было взорвано во время теста. По словам инженеров, нужно правильно оценить предел возможностей модуля, чтобы сделать его максимально безопасным.

Само испытания с контролируемым взрывом состоялось внутри одно из испытательных помещений в Центре космических полетов NASA имени Маршалла в штате Алабама, США. Кстати, здесь же еще в 1960-х и 1970-х годах проводились испытания ракет из лунной программы "Аполлон".

Согласно заявлению NASA, подобные испытания еще будут продолжаться, но предварительный анализ показывает, что все идет по плану. На данный момент оба прототипа жилых модулей показали нужные характеристики, которые установлены NASA для таких конструкций.

Компания Sierra Space планирует продолжить создание частей станции Orbital Reef совместно с компанией Blue Origin в следующем году. Во время новых испытаний инженеры планируют взорвать полноразмерные прототипы жилых модулей станции.

Как уже писал Фокус, астронавты на МКС начали выращивать новые продукты питания, которые могут разнообразить их рацион.