Вибухи на сонці. Вже стався найпотужніший спалах, але це не кінець: чекаємо на геомагнітну бурю

На Сонці стався найпотужніший із можливих сонячний спалах, і подібну подію вчені знову чекають уже найближчими днями.

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У прихованій від нас сонячній плямі кілька днів тому з'явився найпотужніший із можливих спалахів на Сонці, який відноситься до класу Х. Але ця сонячна пляма переміщається поверхнею Сонця, і найближчими днями вчені прогнозують появу такого ж спалаху з величезним викидом плазми. Але цього разу ця пляма буде звернена прямо до Землі, пише Live Science.

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Як уже писав Фокус, кілька днів тому на Сонці в сонячній плямі під назвою AR3163 відбулося потужне виверження або корональний викид маси, у результаті якого в космос вилетів величезний потік плазми.

Якщо спочатку були прогнози, що цей потік вріжеться в Землю, то пізніше, як уже писав Фокус, стало відомо, що він омине нашу планету. Це з тим, що сонячна пляма, де стався спалах, і виверження плазми було звернено в наш бік.

[ + – ] У прихованій від нас сонячній плямі кілька днів тому з'явився найпотужніший із можливих спалахів на Сонці, який відноситься до класу Х. Але ця сонячна пляма переміщається поверхнею Сонця і найближчими днями вчені прогнозують появу такого ж спалаху з величезним викидом плазми. Але цього разу ця пляма буде звернена прямо до Землі. Фото: NASA

Але сонячна пляма, яка має просто гігантські розміри, переміщається по поверхні Сонця і, згідно з прогнозами, вже 6 або 7 січня може бути звернена в бік Землі. Згідно з новими даними, на Сонці стався найпотужніший сонячний спалах, який відноситься до класу Х. І, як уже писав Фокус, з'явилися зображення цього вибуху на Сонці.

Водночас учені з'ясували, що за останні дні в цій прихованій плямі також з'явилися спалахи класу С і М. Усі спалахи належать до п'яти класів, кожен із яких вирізняє потужність вибухів на Сонці. Тобто кожен спалах класу A, B, C, M і X у 10 разів потужніший за його попередника.

Спалахи класу Х небезпечні для Землі тим, що можуть стати причиною появи на планеті дуже сильних геомагнітних бур, коли потоки сонячних частинок досягнуть планети. Вважається, що один спалах класу Х еквівалентний вибуху одного мільярда водневих бомб. Якщо потік плазми, який вирветься із Сонця, внаслідок такого спалаху, зіткнеться із Землею, то це викличе великі проблеми в роботі радіозв'язку та енергосистем, аж до їхнього повного виходу з ладу. Навіть пасажири літаків, що летять, можуть отримати значні дози опромінення.

[ + – ] Спалахи класу Х небезпечні для Землі тим, що можуть стати причиною появи на планеті дуже сильних геомагнітних бур, коли потоки сонячних частинок досягнуть планети Фото: Forbes

За прогнозами вчених, у сонячній плямі найближчими днями відбудеться чергове потужне виверження, тобто спалах Х-класу. Імовірність його появи дуже висока, а з огляду на те, що сонячна пляма буде повернута до Землі, то сильна геомагнітна буря може бути неминучою. Водночас учені вважають, що може з'явитися не один, а навіть кілька найпотужніших спалахів на Сонці.

Також стало відомо, що сонячна пляма AR3163 збільшується в розмірах, що підтверджує прогнози. Але прогнозувати появу сонячних спалахів дуже складно, і не завжди прогнози вчених здійснюються.

Точно можна сказати, що поява спалахів Х-класу в найближчому майбутньому стане звичайною подією на Сонці, адже вже через півтора року наша зірка увійде в пік своєї активності. А до цього часу на Сонці дуже часто відбуватимуться виверження з викидами плазми в космос. І багато хто з них досягатимуть Землі.

Нагадуємо, що наша планета підлетіла до Сонця на найближчу з можливих відстаней. Із чим це пов'язано та як упливає на Землю, Фокус уже докладно писав.