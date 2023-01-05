З'явилися знімки гігантського потоку плазми, що вирвався із Сонця: чи є загроза для Землі (фото)

На нашій зірці з'явилася гігантська сонячна пляма, яка може здійснити ще один викид плазми найближчими днями.

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4 січня з'явилася інформація про потужний спалах на Сонці, який супроводжувався корональним викидом маси. Експерти попередили, що вже 5 чи 6 січня цей потік плазми досягне Землі. Виявилося, що він все ж таки пролетить повз планету. Але та ж сонячна пляма, яка викликала це виверження, незабаром повернеться до Землі і викине ще один величезний потік сонячних частинок, який все ж таки досягне нашої планети, пише Space.

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Як писав уже Фокус, у день, коли Земля знаходилася на найближчій відстані від Сонця, тобто 4 січня, з'явилася інформація про те, що в результаті спалаху на нашій зірці до Землі вирушив величезний потік плазми. Згідно з новою інформацією вчених, цей потік намагніченої плазми пролетів повз Землю, оскільки сонячна пляма, з якої він вирвався, все ж таки не була спрямована в бік нашої планети.

[ + – ] 4 січня з'явилася інформація про потужний спалах на Сонці, який супроводжувався корональним викидом маси. Експерти попередили, що вже 5 чи 6 січня цей потік плазми досягне Землі. Виявилося, що він все ж таки пролетить повз планету Фото: NASA

Але, за словами вчених, які спостерігають за активністю Сонця, ця сонячна пляма, яка має назву AR3163, вже 6 або 7 січня, переміститься поверхнею Сонця і буде звернена до нашої планети "обличчям". Враховуючи те, що ця сонячна пляма ще кілька тижнів тому мала розмір Землі, і в ній постійно відбувалися спалахи з корональними викидами маси, вчені очікують на подібне виверження і після зазначених днів.

Що стосується попереднього вибуху на Сонці, в результаті якого в космос вирвався величезний потік плазми, про який уже писав Фокус, то за цим процесом стежили два космічні апарати — SOHO і Solar Dynamics Observatory. Використовуючи їх дані вчена, яка займається вивченням Сонця, Кейт Стронг опублікувала зображення потужного сонячного спалаху та коронального викиду маси.

Сонячні плями, в яких з'являються спалахи та викиди плазми, є більш холодними регіонами в нижній атмосфері Сонця, які мають велику кількість переплетених силових ліній магнітного поля. Коли відбувається розрив цих ліній, то на сонячних плямах з'являються спалахи і корональні викиди маси. Випромінювання, що походить від спалахів, долітає до Землі, якщо сонячна пляма направлена в наш бік, протягом 8 хвилин, але потокам плазми необхідно від 1 до 3 днів, щоб долетіти до Землі.

[ + – ] Сонячні плями, в яких з'являються спалахи та викиди плазми, є більш холодними регіонами в нижній атмосфері Сонця, які мають велику кількість переплетених силових ліній магнітного поля. Коли відбувається розрив цих ліній, то у сонячних плямах з'являються спалахи та корональні викиди маси. Фото: NASA

Після зіткнення із магнітосферою планети, яка захищає Землю від негативного впливу космічної погоди, потоки сонячної плазми провокують появу геомагнітних бурь. Внаслідок чого відбуваються збої у роботі зв'язку, енергосистем, а також систем навігації.

Згідно з новими прогнозами, сонячна пляма AR3163, в якій має відбутися нове виверження найближчими днями, може стати ще більшою у розмірах, а значить і спалахи, а також викиди плазми будуть більшими.

[ + – ] Згідно з новими прогнозами, сонячна пляма AR3163, в якій має відбутися нове виверження найближчими днями, може стати ще більшою в розмірах, а значить і спалахи, а також викиди плазми будуть більшими. Фото: NASA

Тому вчені прогнозують, що до кінця цього тижня Земля не зазнає негативного впливу Сонця, а ось уже з початку наступного тижня, тобто 9 або 10 січня, коли до планети долетить новий потужний потік плазми, варто очікувати на появу геомагнітної бурі.

Фокус вже докладно писав про те, що середа, 4 січня 2023 року, була справді унікальним днем для Землі. Справа в тому, що наша планета знаходилася в найближчій точці до Сонця.

Про наймасштабніші виверження та викиди плазми на Сонці в 2022 році, Фокус також докладно писав.