Появились снимки гигантского потока плазмы, который вырвался из Солнца: есть ли угроза для Земли (фото)

На нашей звезде появилось гигантское солнечное пятно, которое может осуществить еще один выброс плазмы в ближайшие дни.

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4 января появилась информация о мощной вспышке на Солнце, которая сопровождалась корональным выбросом массы. Эксперты предупредили, что уже 5 или 6 января этот поток плазмы достигнет Земли. Оказалось, что он все же пролетит мимо планеты. Но то же солнечное пятно, которое вызвало это извержение вскоре повернется к Земле и выбросит еще один огромный поток солнечных частиц, который все же достигнет нашей планеты, пишет Space.

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Как уже Фокус, в день, когда Земля находилась на самом близком расстоянии от Солнца, то есть 4 января, появилась информация о том, что в результате вспышки на нашей звезде к Земле отправился огромный поток плазмы. Согласно новой информации ученых, этот поток намагниченной плазмы пролетел мимо Земли, так как солнечное пятно, из которого он вырвался, все же не было направлено в сторону нашей планеты.

[ + – ] 4 января появилась информация о мощной вспышке на Солнце, которая сопровождалась корональным выбросом массы. Эксперты предупредили, что уже 5 или 6 января этот поток плазмы достигнет Земли. Оказалось, что он все же пролетит мимо планеты Фото: NASA

Но, по словам ученых, которые наблюдают за активностью Солнца, это солнечное пятно, которое имеет название AR3163, уже 6 или 7 января, переместится по поверхности Солнца и будет обращено к нашей планете "лицом". Учитывая то, что это солнечное пятно еще несколько недель назад имело размер Земли, и в нем постоянно происходили вспышки с корональными выбросами массы, ученые ожидают подобного извержение и в выше указанные дни.

Что касается предыдущего взрыва на Солнце, в результате которого в космос вырвался огромный поток плазмы, о котором уже писал Фокус, то за этим процессом следили два космических аппарата — SOHO и Solar Dynamics Observatory. Используя их данные ученая, которая занимается изучением Солнца, Кейт Стронг, опубликовала изображения мощной солнечной вспышки и коронального выброса массы.

Солнечные пятна, в которых появляются вспышки и выбросы плазмы представляют собой более холодные регионы в нижней атмосфере Солнца, которые имеют большое количество переплетенных силовых линий магнитного поля. Когда происходит разрыв этих линий, то в солнечных пятнах появляются вспышки и корональные выбросы массы. Излучение, исходящее от вспышек, долетает до Земли, если солнечное пятно направлено в нашу сторону, в течение 8 минут, но потокам плазмы необходимо от 1 до 3 дней, чтобы долететь до Земли.

[ + – ] Солнечные пятна, в которых появляются вспышки и выбросы плазмы представляют собой более холодные регионы в нижней атмосфере Солнца, которые имеют большое количество переплетенных силовых линий магнитного поля. Когда происходит разрыв этих линий, то в солнечных пятнах появляются вспышки и корональные выбросы массы Фото: NASA

После столкновения с магнитосферой планеты, которая защищает Землю от негативного влияния космической погоды, потоки солнечной плазмы провоцируют появление геомагнитных бурь. В результате чего происходят сбои в работе связи, энергосистем, а также систем навигации.

Согласно новым прогнозам, солнечное пятно AR3163, в котором должно произойти новое извержение в ближайшие дни, может стать еще больше в размерах, а значит и вспышки, а также выбросы плазмы будут более значительными.

[ + – ] Согласно новым прогнозам, солнечное пятно AR3163, в котором должно произойти новое извержение в ближайшие дни, может стать еще больше в размерах, а значит и вспышки, а также выбросы плазмы будут более значительными Фото: NASA

Поэтому ученые прогнозируют, что до конца этой недели Земля не подвергнется негативному влиянию Солнца, а вот уже с начала следующей недели, то есть 9 или 10 января, когда к планете долетит новый мощный поток плазмы, стоит ожидать появление геомагнитной бури.

Фокус уже подробно писал о том, что среда, 4 января 2023 года, была действительно уникальным днем для Земли. Дело в том, что наша планета находилась в самой ближней точке к Солнцу.

О самых масштабных извержениях и выбросах плазмы на Солнце в 2022 году, Фокус также подробно писал.