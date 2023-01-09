Найпотужніший спалах на Сонці: NASA показало, як виглядає масштабний вибух на зірці (фото)

Космічний апарат NASA зробив знімки найсильнішого спалаху на Сонці класу Х, який викликав короткочасне відключення зв'язку на Землі.

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Ще 6 січня в сонячній плямі AR3182 стався найпотужніший з можливих спалахів на Сонці — спалах Х-класу. Космічний апарат Solar Dynamics Observatory зробив серію зображень цієї масштабної події на Сонці та надіслав їх на Землю, пише Space.

[ + – ] Космічний апарат NASA зробив знімки найсильнішого спалаху на Сонці класу Х, який викликав короткочасне відключення зв'язку на Землі Фото: NASA

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Сонячні спалахи — це потужні викиди енергії, які можуть супроводжуватися викидами плазми в космос. Вони з'являються в особливих регіонах нашої зірки, які називаються сонячними плямами. Сонячні спалахи виникають, коли магнітна енергія накопичується в сонячній атмосфері та виходить у вигляді потужного спалаху електромагнітного випромінювання.

[ + – ] Сонячні спалахи — це потужні викиди енергії, які можуть супроводжуватися викидами плазми в космос. Вони з'являються в особливих регіонах нашої зірки, які називаються сонячними плямами Фото: NASA

Сонячна пляма AR3182 з'явилася зовсім нещодавно, але в ній вже стався найпотужніший з можливих спалахів на Сонці, який належить до класу Х. Цей клас є п'ятим та останнім за потужністю для сонячних спалахів, згідно з прийнятою класифікацією.

[ + – ] Сонячна пляма AR3182 з'явилася зовсім нещодавно, але в ній вже стався найпотужніший з можливих спалахів на Сонці, який належить до класу Х (спалах видно в нижньому лівому куті зображення) Фото: NASA

Цей викид енергії на Сонці вчені класифікували як спалах класу Х1.2. Це означає, що це досить помірний спалах, хоча в цьому класі немає числових обмежень для позначення таких викидів енергії. Тобто на Сонці можуть статися і спалахи класу Х10 та класу Х50, хоча останні ще ніколи не спостерігали. Що стосується інших типів сонячних спалахів, то вони можуть мати числові позначення лише від 1 до 9, що означає їх рівень потужності.

[ + – ] Цей викид енергії на Сонці вчені класифікували як спалах класу Х1.2 Фото: NASA

Сонячні спалахи та корональні викиди маси можуть вплинути на радіозв'язок, електричні мережі та навігаційні прилади на Землі, а також спричинити появу геомагнітних бур. Що стосується цього спалаху на Сонці, то внаслідок цієї події лише невелика кількість плазми вирвалася в космос, але сильний потік енергії, який досяг Землі за 8 хвилин 6 січня, призвів до короткочасного відключення радіозв'язку в південній частині Тихого океану.

[ + – ] Сонячні спалахи та корональні викиди маси можуть вплинути на радіозв'язок, електричні мережі та навігаційні прилади на Землі, а також викликати появу геомагнітних бур Фото: NASA

Учені прогнозують, що ця сонячна пляма може зробити ще серію спалахів Х-класу найближчим часом. Хоча не відомо, чи будуть ці викиди енергії супроводжуватися величезними викидами плазми, які можуть завдати ще більшої шкоди нашій планеті.

За дуже потужною вибуховою активністю на Сонці спостерігав космічний апарат Solar Dynamics Observatory, який зробив серію чудових зображень сонячного спалаху. Деякі з цих зображень були взяті для створення короткого відео, на якому видно сонячну активність.

Космічний апарат Solar Dynamics Observatory оснащений кількома потужними приладами для спостереження Сонця в різних діапазонах довжин хвиль світла. Ці дані допомагають вченим краще зрозуміти ті процеси, що відбуваються на Сонці.

Фокус уже писав про ще один спалах Х-класу, який стався на Сонці й учені також очікують продовження активності цієї сонячної плями цього тижня.