Раз в 50 тысяч лет. Редкая комета подлетела очень близко к Солнцу и скоро будет рядом с Землей

Комета C/2022 E3 (ZTF) подлетела к нашей звезде на самое близкое расстояние со времен последнего ледникового периода.

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Рано утром 13 января очень редкая долгопериодическая комета C/2022 E3 (ZTF), которую изначально астрономы считали астероидом, подлетела на самое близкое расстояние к Солнцу. А уже в феврале она очень близко пролетит мимо Земли, пишет Space.

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Эта редкая комета, которую открыли только в марте прошлого года, в последний раз прилетала во внутреннюю часть Солнечной системы и пролетала мимо Земли еще 50 тысяч лет назад. Тогда на планете в самом разгаре продолжался последний ледниковый период и ранние Homo sapiens вместе с неандертальцами все еще делили между собой Землю.

Но утром, 13 января долгопериодическая комета C/2022 E3 (ZTF) подлетела ближе всего к Солнцу и находилась на расстоянии в 160 млн км от звезды. После этого она начала движение в сторону нашей планеты и будет находится ближе всего к Земле 2 февраля на расстоянии в 42 млн км от планеты.

[ + – ] Фотография кометы C/2022 E3 (ZTF) была сделана 26 декабря 2022 года Фото: space.com

Кстати, итальянский проект The Virtual Telescope Project запланировал прямую трансляцию в YouTube, во время которой можно будет увидеть летящую в космосе комету. Трансляция начнется в 6 утра по Киеву в субботу 14 января.

Фокус уже подробно писал об открытии этой кометы в прошлом году, о том, что изначально астрономы приняли ее за астероид, а также о том, почему она имеет такое необычное название.

По словам ученых из NASA, комета C/2022 E3 (ZTF) достигнет максимального уровня яркости как раз 2 февраля, а потому ее можно будет увидеть возможно даже невооруженным глазом в ночном небе, когда она будет видна в созвездии Жирафа.

[ + – ] На снимке, который был сделан наземным телескопом 24 декабря 2022 года, видны яркая зеленоватая кома кометы, короткий широкий пылевой хвост и длинный тусклый ионный хвост Фото: NASA

С другой стороны, даже если яркость кометы будет недостаточной для этого, за ней можно будет наблюдать с помощью бинокля или небольшого телескопа. Самое главное, что за кометой можно проводить наблюдения в течение всех оставшихся дней января, а также в начале февраля. По словам ученых, лучше всего комета C/2022 E3 (ZTF) будет видна в небе рано утром.

Также ученые считают, что идеально темное утреннее небо должно быть 21 января и именно в этот день нужно смотреть за этой редкой кометой.

Фокус уже писал о том, что ученым стало известно, чем именно пахнет известная комета 67P/Чурюмова-Герасименко. Оказалось, что в ее составе присутствуют вещества, которые раньше не обнаруживали в составе комет.

Также Фокус писал о комете C/2017 K2 с гигантским хвостом, которая является самой далекой и при этом самой активной кометой, когда-либо замеченной на расстоянии 2,4 млрд км от Солнца.