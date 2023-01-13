Раз на 50 тисяч років. Рідкісна комета підлетіла дуже близько до Сонця і скоро буде поряд із Землею

Комета C/2022 E3 (ZTF) підлетіла до нашої зірки на найближчу відстань з часів останнього льодовикового періоду.

Related video

Рано-вранці, 13 січня, дуже рідкісна довгоперіодична комета C/2022 E3 (ZTF), яку спочатку астрономи вважали астероїдом, підлетіла на найближчу відстань до Сонця. А вже в лютому вона дуже близько пролетить повз Землю, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Ця рідкісна комета, яку відкрили лише у березні минулого року, востаннє прилітала у внутрішню частину Сонячної системи та пролітала повз Землю ще 50 тисяч років тому. Тоді на планеті в розпалі був останній льодовиковий період і ранні Homo sapiens разом з неандертальцями все ще ділили Землю.

Але вранці, 13 січня, довгоперіодична комета C/2022 E3 (ZTF) підлетіла найближче до Сонця і знаходилася на відстані 160 млн км від зірки. Після цього вона почала рух у бік нашої планети і буде найближче до Землі 2 лютого на відстані 42 млн км від планети.

[ + – ] Фотографію комети C/2022 E3 (ZTF) зробили 26 грудня 2022 року Фото: space.com

До речі, італійський проєкт The Virtual Telescope Project запланував пряму трансляцію в YouTube, під час якої можна буде побачити комету, що летить у космосі. Трансляція розпочнеться о 6 ранку за Києвом у суботу, 14 січня.

Фокус вже детально писав про відкриття цієї комети минулого року, про те, що спочатку астрономи прийняли її за астероїд, а також про те, чому вона має таку незвичайну назву.

За словами вчених із NASA, комета C/2022 E3 (ZTF) досягне максимального рівня яскравості якраз 2 лютого, а тому її можна буде побачити можливо навіть неозброєним оком у нічному небі, коли її буде видно у сузір'ї Жирафа.

[ + – ] На знімку, зробленому наземним телескопом 24 грудня 2022 року, видно яскраву зелену кому комети, короткий широкий пиловий хвіст і довгий тьмяний іонний хвіст Фото: NASA

З іншого боку, навіть якщо яскравість комети буде недостатньою для цього, її можна буде спостерігати за допомогою бінокля або невеликого телескопа. Найголовніше, що за кометою можна проводити спостереження протягом усіх днів січня, а також на початку лютого. За словами вчених, найкраще комета C/2022 E3 (ZTF) буде видно в небі рано-вранці.

Також вчені вважають, що ідеально темне ранкове небо має бути 21 січня і саме цього дня потрібно стежити за цією рідкісною кометою.

Фокус вже писав про те, що вченим стало відомо, чим саме пахне відома комета 67P/Чурюмова-Герасименко. Виявилося, що у її складі присутні речовини, які раніше не виявляли у складі комет.

Також Фокус писав про комету C/2017 K2 з гігантським хвостом, яка є найдальшою і водночас найактивнішою кометою, колись поміченою на відстані 2,4 млрд км від Сонця.