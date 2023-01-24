Четвертый раз в истории: астероид подлетит к Земле на рекордные 3500 км

Только несколько дней назад был обнаружен новый астероид и через несколько дней он будет к Земле ближе, чем некоторые космические спутники.

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В субботу, 21 января, был обнаружен астероид, который на этой неделе прилетит к Земле на очень близкое расстояние. Это произойдет как раз тогда, когда станет ярче в небе гораздо более далекая, ставшая уже знаменитой, "зеленая комета", пишет Forbes.

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Астроном Геннадий Борисов, который в 2019 году открыл знаменитую комету 2I/Борисов – первую, которая прилетела из другой звездной системы, то есть межзвездный объект, несколько дней назад обнаружил новый околоземный астероид.

Этот космический камень получил название 2023 BU и уже в четверг, 26 января, в 23.17 по Киеву подлетит к Земле на очень опасное расстояние, которое составляет по оценкам примерно 3500 км. Это невероятно близкое сближение с нашей планетой околоземного астероида является четвертым из подобных событий, которые когда-либо фиксировали астрономы.

[ + – ] Этот космический камень получил название 2023 BU и уже в четверг, 26 января, в 23.17 по Киеву подлетит к Земле на очень опасное расстояние, которое составляет по оценкам примерно 3500 км Фото: HiTech Wiki

Если большинство околоземных астероидов, которые приближаются к Земле не подлетают ближе, чем расстояние от нашей планеты до Луны, то 2023 BU с диаметром от 4 до 8,5 м, должен пролететь над поверхностью Земли на расстоянии в 3500 км. То есть он будет находиться на расстоянии всего в чуть больше 1% дистанции от Земли до Луны.

Конечно, это намного дальше, чем низкая околоземная орбита, где находятся многие спутники, а также вращается вокруг Земли МКС на высоте в 400 км. Но расстояние, на которое подлетит к планете астероид 2023 BU, составляет лишь 10% от расстояния на котором находятся некоторые спутники на геостационарной орбите на высоте в 36 000 км.

Астероид 2023 BU принадлежит к классу астероидов, которые называются Аполлоны. У этих космических камней путь вращения вокруг Солнца больше, чем орбита Земли вокруг нашей звезды и они ее постоянно пересекают на своем пути. Таким образом эти околоземные астероиды часто приближаются к Земле и иногда на очень опасное расстояние.

Что касается астероида 2023 BU, то он совершает полный оборот вокруг Солнца за 425 дней и не считается потенциально опасным для Земли учитывая его размеры. Ученые считают, что никакой угрозы для планеты этот космический камень не несет и он благополучно после рекордного сближения с Землей полетит дальше. Но в то же время, по словам экспертов, если этот астероид каким-то образом войдет в атмосферу Земли, то скорее всего он сначала распадется на части, а затем большинство этих фрагментов сгорят. Хотя некоторые крупные куски космического камня могут упасть на планету, но значительного вреда причинить не смогут.

Сейчас астероид 2023 BU виден в созвездии Большой Медведицы и в ночном небе визуально он находится близко к знаменитой "зеленой комете" C/2022 E3 (ZTF). Эта комета становится ярче по мере ее приближения к Земле, которое произойдет уже 2 февраля, но данный объект все равно будет находиться очень далеко от планеты – на расстоянии в 42 млн км.

[ + – ] Сейчас астероид 2023 BU виден в созвездии Большой Медведицы и в ночном небе визуально он находится близко к знаменитой "зеленой комете" C/2022 E3 (ZTF). Эта комета становится ярче по мере ее приближения к Земле, которое произойдет уже 2 февраля, но данный объект все равно будет находится очень далеко от планеты – на расстоянии в 42 млн км Фото: Twitter

Фокус уже писал о том, как выглядит комета C/2022 E3 (ZTF), которая недавно пострадала от активности нашего Солнца.

Кстати, возвращаясь к астероиду 2023 BU, то увидеть невооруженным глазом его невозможно, и это можно сделать только с помощью больших телескопов.

Фокус уже писал о том, что неделю назад к Земле на скорости в 90 тысяч км/час подлетел потенциально опасный астероид.

Также Фокус писал о тайне Троянских астероидов Юпитера и о том, что ученые предложили новый вариант ее разгадки.