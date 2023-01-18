Тайна астероидов вокруг Юпитера: ученые предлагают новый вариант ее разгадки

Новое исследование предлагает еще одно объяснение численной асимметрии троянских астероидов.

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Международная группа ученых, куда входят исследователи из США, Японии и Китая, предложили новую теорию, которая может объяснить численную асимметрию троянских астероидов Юпитера, которые находятся в точках Лагранжа L4 и L5. Оба эти скопления астероидов состоят из более 10 тысяч космических камней, которые движутся по орбите Юпитера вокруг Солнца, пишет Phys.

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Две группы астероидов получили название Троянские астероиды из-за того, что многие из них названы по именам героев Троянской войны, которая описана Гомером в "Илиаде". Астероиды, которые находятся в точке Лагранжа L4 получили имена греков, которые штурмовали город Троя, а астероиды из точки Лагранжа L5 получили имена троянцев.

Многие десятилетия астрономы пытаются понять, почему группа троянских астероидов Юпитера в точке L4 содержит намного больше камней, чем группа в точке L5. Точная причина такой численной асимметрии до сих пор не установлена, но международная группа ученых предложила новую теорию.

[ + – ] Многие десятилетия астрономы пытаются понять, почему группа троянских астероидов Юпитера в точке L4 содержит намного больше камней, чем группа в точке L5. Точная причина такой численной асимметрии до сих пор не установлена, но международная группа ученых предложила новую теорию Фото: NASA

В нынешней конфигурации Солнечной системы обе группы астероидов имеют одинаковые свойства и "поведение" в космосе. Поэтому ученые решили, что скорее всего различия между двумя группами возникли в более ранние периоды истории нашей звездной системы.

По словам ученых, если понять причины этих различий, то такое открытие может предоставить новую информацию о формировании и эволюции Солнечной системы. Поэтому исследователи представили механизм, который может объяснить наблюдаемую асимметрию между группами Троянских астероидов.

Ученые предполагают, что быстрое перемещение Юпитера могло исказить конфигурацию троянских астероидов, что привело к более стабильным орбитам в группе L4, чем в группе L5. Такой механизм, который временно вызвал разные пути эволюции для двух групп астероидов, которые делят орбиту Юпитера, дает новое объяснение тому, что астероидов в группе L4 примерно в 1,6 раза больше, чем астероидов в группе L5.

[ + – ] Две группы астероидов получили название Троянские астероиды из-за того, что многие из них названы по именам героев Троянской войны, которая описана Гомером в "Илиаде". Астероиды, которые находятся в точке Лагранжа L4 получили имена греков, которые штурмовали город Троя, а астероиды из точки Лагранжа L5 получили имена троянцев Фото: Wikipedia

Ученые создали модель ранней Солнечной системы, орбиты планет были не такими стабильными, что привело к быстрому перемещению Юпитера намного дальше от Солнца. Именно это повлияло на стабильность орбит находящихся здесь астероидов. Ученые также не исключают влияние и других планет, но это уже станет предметом будущих исследований.

Как уже писал Фокус, Троянские астероиды есть не только у Юпитера. Два подобных космических камня вращаются вокруг Солнца по той же орбите, что и Земля. И на одном из них можно построить космическую базу.

Также Фокус писал о том, что изучать Троянские астроиды Юпитера отправился космический аппарат "Люси". А в октябре прошлого года он пролетел на Землей на очень низкой высоте и даже сделал снимки нашей планеты из космоса.

Что касается обычных околоземных астероидов, то Фокус уже писал, что мимо нашей планеты на огромной скорости пронеслось сразу два больших космических камня.