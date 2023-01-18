Поддержите нас
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Тайна астероидов вокруг Юпитера: ученые предлагают новый вариант ее разгадки

Юпитер
Фото: phys.org | Тайна астероидов вокруг Юпитера: ученые предлагают новый вариант ее разгадки

Новое исследование предлагает еще одно объяснение численной асимметрии троянских астероидов.

Related video

Международная группа ученых, куда входят исследователи из США, Японии и Китая, предложили новую теорию, которая может объяснить численную асимметрию троянских астероидов Юпитера, которые находятся в точках Лагранжа L4 и L5. Оба эти скопления астероидов состоят из более 10 тысяч космических камней, которые движутся по орбите Юпитера вокруг Солнца, пишет Phys.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Две группы астероидов получили название Троянские астероиды из-за того, что многие из них названы по именам героев Троянской войны, которая описана Гомером в "Илиаде". Астероиды, которые находятся в точке Лагранжа L4 получили имена греков, которые штурмовали город Троя, а астероиды из точки Лагранжа L5 получили имена троянцев.

Многие десятилетия астрономы пытаются понять, почему группа троянских астероидов Юпитера в точке L4 содержит намного больше камней, чем группа в точке L5. Точная причина такой численной асимметрии до сих пор не установлена, но международная группа ученых предложила новую теорию.

юпитер Fullscreen
Многие десятилетия астрономы пытаются понять, почему группа троянских астероидов Юпитера в точке L4 содержит намного больше камней, чем группа в точке L5. Точная причина такой численной асимметрии до сих пор не установлена, но международная группа ученых предложила новую теорию
Фото: NASA

В нынешней конфигурации Солнечной системы обе группы астероидов имеют одинаковые свойства и "поведение" в космосе. Поэтому ученые решили, что скорее всего различия между двумя группами возникли в более ранние периоды истории нашей звездной системы.

По словам ученых, если понять причины этих различий, то такое открытие может предоставить новую информацию о формировании и эволюции Солнечной системы. Поэтому исследователи представили механизм, который может объяснить наблюдаемую асимметрию между группами Троянских астероидов.

Ученые предполагают, что быстрое перемещение Юпитера могло исказить конфигурацию троянских астероидов, что привело к более стабильным орбитам в группе L4, чем в группе L5. Такой механизм, который временно вызвал разные пути эволюции для двух групп астероидов, которые делят орбиту Юпитера, дает новое объяснение тому, что астероидов в группе L4 примерно в 1,6 раза больше, чем астероидов в группе L5.

троянские астероиды Fullscreen
Две группы астероидов получили название Троянские астероиды из-за того, что многие из них названы по именам героев Троянской войны, которая описана Гомером в "Илиаде". Астероиды, которые находятся в точке Лагранжа L4 получили имена греков, которые штурмовали город Троя, а астероиды из точки Лагранжа L5 получили имена троянцев
Фото: Wikipedia

Ученые создали модель ранней Солнечной системы, орбиты планет были не такими стабильными, что привело к быстрому перемещению Юпитера намного дальше от Солнца. Именно это повлияло на стабильность орбит находящихся здесь астероидов. Ученые также не исключают влияние и других планет, но это уже станет предметом будущих исследований.

Как уже писал Фокус, Троянские астероиды есть не только у Юпитера. Два подобных космических камня вращаются вокруг Солнца по той же орбите, что и Земля. И на одном из них можно построить космическую базу.

Также Фокус писал о том, что изучать Троянские астроиды Юпитера отправился космический аппарат "Люси". А в октябре прошлого года он пролетел на Землей на очень низкой высоте и даже сделал снимки нашей планеты из космоса.

Что касается обычных околоземных астероидов, то Фокус уже писал, что мимо нашей планеты на огромной скорости пронеслось сразу два больших космических камня.