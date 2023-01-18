Таємниця астероїдів навколо Юпітера: вчені пропонують новий варіант її розгадки

Нове дослідження пропонує ще одне пояснення чисельної асиметрії троянських астероїдів.

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Міжнародна група вчених, куди входять дослідники зі США, Японії та Китаю, запропонували нову теорію, яка може пояснити чисельну асиметрію троянських астероїдів Юпітера, які знаходяться у точках Лагранжа L4 та L5. Обидва ці скупчення астероїдів складаються з понад 10 тисяч космічних каменів, які рухаються по орбіті Юпітера навколо Сонця, пише Phys.

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Дві групи астероїдів отримали назву Троянські астероїди через те, що більшість з них названо за іменами героїв Троянської війни, яка описана Гомером в "Іліаді". Астероїди, які знаходяться в точці Лагранжа L4, отримали імена греків, які штурмували місто Троя, а астероїди з точки Лагранжа L5 отримали імена троянців.

Багато десятиліть астрономи намагаються зрозуміти, чому група троянських астероїдів Юпітера у точці L4 містить набагато більше каменів, ніж група у точці L5. Точну причину такої чисельної асиметрії досі не встановлено, але міжнародна група вчених запропонувала нову теорію.

[ + – ] Багато десятиліть астрономи намагаються зрозуміти, чому група троянських астероїдів Юпітера у точці L4 містить набагато більше каменів, ніж група у точці L5. Точну причину такої чисельної асиметрії досі не встановлено, але міжнародна група вчених запропонувала нову теорію Фото: NASA

У нинішній конфігурації Сонячної системи обидві групи астероїдів мають однакові властивості та "поведінку" в космосі. Тому вчені вирішили, що, швидше за все, відмінності між двома групами виникли в більш ранні періоди історії нашої зіркової системи.

За словами вчених, якщо зрозуміти причини цих відмінностей, то таке відкриття може надати нову інформацію про формування та еволюцію Сонячної системи. Тому дослідники представили механізм, який може пояснити асиметрію, що спостерігається між групами Троянських астероїдів.

Учені припускають, що швидке переміщення Юпітера могло спотворити конфігурацію троянських астероїдів, що призвело до стабільніших орбіт у групі L4, ніж у групі L5. Такий механізм, який тимчасово викликав різні шляхи еволюції для двох груп астероїдів, які ділять орбіту Юпітера, дає нове пояснення того, що астероїдів групи L4 приблизно в 1,6 рази більше, ніж астероїдів групи L5.

[ + – ] Дві групи астероїдів отримали назву Троянські астероїди через те, що більшість з них названо за іменами героїв Троянської війни, яка описана Гомером в "Іліаді". Астероїди, які знаходяться в точці Лагранжа L4, отримали імена греків, які штурмували місто Троя, а астероїди з точки Лагранжа L5 отримали імена троянців Фото: Wikipedia

Учені створили модель ранньої Сонячної системи, орбіти планет були не такими стабільними, що призвело до швидкого переміщення Юпітера набагато далі від Сонця. Саме це вплинуло на стабільність орбіт астероїдів. Учені також не заперечують вплив інших планет, але це вже стане предметом майбутніх досліджень.

Як уже писав Фокус, Троянські астероїди є не тільки у Юпітера. Два подібні космічні камені обертаються навколо Сонця по тій самій орбіті, що й Земля. І на одному з них можна збудувати космічну базу.

Також Фокус писав про те, що вивчати Троянські астроїди Юпітера вирушив космічний апарат Люсі. А у жовтні минулого року він пролетів на Землі на дуже низькій висоті й навіть зробив знімки нашої планети з космосу.

Що стосується звичайних навколоземних астероїдів, то Фокус уже писав, що повз нашу планету на величезній швидкості промайнуло відразу два великі космічні камені.