Земля на висоті 350 км: апарат NASA зробив рідкісні знімки планети (фото)

Космічний апарат "Люсі" здійснив перший близький обліт Землі та надіслав неймовірні знімки нашої планети з космосу.

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Минулого тижня апарат, який призначений для вивчення троянських астероїдів Юпітера, а також одного космічного каменю в головному поясі астероїдів, пролетів над Землею на висоті всього в 350 км, щоб набрати швидкість для подальшого польоту. Після цього "Люсі" зробила серію дивовижних зображень нашої планети з космосу, пише Forbes.

Як уже писав Фокус, космічний апарат "Люсі" здійснив перший із трьох обльотів Землі для того, щоб набрати швидкість для подальшої подорожі в космосі. За цим прольотом спостерігали як вчені з NASA, а також таку можливість мали любителі астрономії за допомогою проєкту Virtual Telescope.

[ + – ] Космічний апарат "Люсі" здійснив перший із трьох обльотів Землі для того, щоб набрати швидкість для подальшої подорожі в космосі. За цим прольотом спостерігали як вчені з NASA, а також таку можливість мали любителі астрономії за допомогою проєкту Virtual Telescope Фото: мини-луна

Даний космічний апарат у рамках своєї місії, яка триватиме 12 років, вивчить кілька троянських астероїдів, які обертаються навколо Сонця в районі Юпітера, а також один астероїд з головного поясу астероїдів.

[ + – ] Космічний апарат "Люсі" здійснив перший близький обліт Землі та надіслав неймовірні знімки нашої планети з космосу Фото: NASA

Вчені вважають, що ці троянські астероїди є залишками давнього утворення планет на початку формування Сонячної системи. Їх ще ніколи не вивчав жодний космічний апарат, тому ця місія дуже важлива для розуміння історії навколишнього космосу.

Під час близького обльоту Землі апарат "Люсі" наблизився до нашої планети з боку Сонця, а тому йому вдалося відобразити "повну" Землю, а також Місяць.

[ + – ] Під час близького обльоту Землі апарат "Люсі" наблизився до нашої планети з боку Сонця, а тому йому вдалося відобразити "повну" Землю, а також Місяць Фото: NASA

За допомогою цих знімків вчені можуть перевірити працездатність камер та приладів апарату, щоб бути впевненими у найкращій якості даних, які будуть зібрані для дослідження астероїдів.

У 2024 році "Люсі" здійснить другий із трьох запланованих обльотів Землі та попрямує до головного поясу астероїдів, де вивчить космічний камінь під назвою Дональджохансон. Після цього він полетить досліджувати троянські астероїди Юпітера:

Еврібат та його супутник Квету;

Полимел і його поки що не названий супутник, який відкрили зовсім недавно, як уже писав Фокус;

Левк;

та Орус.

Після виконання третього обльоту Землі в 2030 апарат "Люсі" вирушить дослідити троянські астероїди Патрокл і Менетій.

[ + – ] У 2024 році "Люсі" здійснить другий із трьох запланованих обльотів Землі та попрямує до головного поясу астероїдів, де вивчить космічний камінь під назвою Дональджохансон. Після цього він полетить досліджувати троянські астероїди Юпітера Фото: NASA

Що стосується назви апарату, то він отримав своє ім'я на честь знаменитого австралопітека Люсі, віком 3,2 млн років, скелет якого виявив у 1974 році в Африці палеоантрополог Дональд Джохансон. До речі, ім'я цього вченого якраз отримав астероїд, до якого підлетить космічний апарат.

За словами вчених, "Люсі" під час своєї подорожі в космосі 6 разів облетить Сонце, але після закінчення місії так і літатиме між троянськими астероїдами та Землею мільйони років.

Саме тому на борту апарату знаходиться спеціальний диск із посланням для майбутніх підкорювачів космосу, які одного разу зустрінуть цей апарат.

Докладніше про те, що власне представляє ця місія, а також про троянські астероїди Юпітера і про те, яку саме інформацію для майбутніх нащадків несе "Люсі", Фокус уже писав.

Щодо знімків Землі з космосу, то, як уже писав Фокус, супутники зафіксували момент проходження тіні Місяця по Землі під час нещодавнього сонячного затемнення.