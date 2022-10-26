Сонячне затемнення 2022 року: супутники зафіксували тінь Місяця, що накриває Землю (відео)

Незвичайне видовище, коли тінь нашого супутника проходить по планеті, зафіксували метеорологічні супутники під час часткового сонячного затемнення 25 жовтня.

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Відразу дві організації, які стежать за погодою та зміною клімату на Землі за допомогою супутників, оприлюднили відеофрагменти події, яку можна побачити лише з космосу. Під час часткового сонячного затемнення, яке сталося 25 жовтня, тінь Місяця накрила Землю. Це справді дивовижне видовище, пише Space.

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По-перше, зображення тіні Місяця, який ніби повзе поверхнею Землі, зафіксував супутник Європейської організації супутникової метеорології (Eumetsat) під назвою Meteosat-9.

Цей супутник, як і ще два апарати — Meteosat-10 і Meteosat-11, працює на геостаціонарній орбіті й збирає дані про погоду на Землі. Ці дані допомагають у подальшому складанні прогнозів стану атмосфери, а також допомагають спрогнозувати майбутні зміни клімату.

Учений Саймон Прауд із Національного центру спостережень за Землею, що у Великобританії, розмістив у своєму обліковому записі у Twitter короткі відеоролики, які були складені зі знімків супутника Meteosat-9.

"Тінь Місяця проходить по Землі під час сонячного затемнення 25 жовтня. Подивіться уважно на праву частину відео, тут рухається темна область, і це та сама тінь", — написав Прауд.

Також Прауд опублікував відео де видно, як тінь Місяця проходить над Індійським океаном.

"Тінь Місяця рухається Землею зліва направо та зливається з темрявою заходу сонця", — написав Прауд.

Дані із супутників серії GOES опублікували вчені з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США. Їхні метеорологічні супутники є партнерами апаратів Meteosat на орбіті й виконують ті ж функції.

На знімках американських супутників видно, як тінь Місяця накриває північ Атлантичного океану, Європу й потім закінчує свій рух над Азією.

Як уже писав Фокус, сонячне затемнення 25 жовтня 2022 було частковим. Це означає, що Місяць не повністю закрив Сонце, але в деяких місцях Землі можна було побачити до 70% перекриття нашої зірки Місяцем.

Мешканці України також могли спостерігати за цим затемненням, але погана погода в багатьох регіонах не дозволила їм насолодитися повною мірою. А з іншого боку, без спеціального обладнання вчені не рекомендують дивитися на сонячне затемнення. Це може призвести до значного погіршення зору.

Це сонячне затемнення було останнім у 2022 році, але 8 листопада варто очікувати останнього в цьому році місячного затемнення. А наступне сонячне затемнення відбудеться вже наступного року, а саме 20 квітня.

Як уже писав Фокус, учені перетворили дані космічних апаратів на звук, і тепер можна почути, як звучить магнітне поле Землі, коли його бомбардують сонячні частки.